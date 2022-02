Mit 16 Punkten bester Berliner Werfer in Villeurbanne: Jaleen Smith.

Euroleague Alba Berlin siegt in Villeurbanne

Berlin (dpa) – Alba Berlin bleibt weiter in der Erfolgsspur.

Vier Tage nach dem Pokalsieg in eigener Halle siegte der Basketball-Bundesligist in der Euroleague beim französischen Meister Asvel Villeurbanne 82:80 (43:40). Es war der siebte Pflichtspielsieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 16 und Jonas Mattisseck mit 13 Punkten.

