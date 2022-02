Alba Berlin: Alba krönt sich zum Rekordpokalsieger

Alba setzt sich im Pokalfinale gegen Crailsheim durch, weil sich das Team in der zweiten Halbzeit zu steigern weiß.

Berlin. Alba Berlin hat zum elften Mal den DBB-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez setzte sich im Endspiel des Final Four in der Mercedes-Benz Arena mit 86:76 (39:43) gegen die Crailsheim Merlins durch – dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Für Alba, das zuletzt 2020 den Cup des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gewonnen hatte, war es der insgesamt elfte Pokalsieg. Damit sind die Berliner alleiniger Rekordpokalsieger vor den Bayer Giants Leverkusen (zehn Pokalsiege).

Alba Berlin setzte sich im Halbfinale gegen Chemnitz durch

Die Gastgeber hatten sich im Halbfinale mit 91:81 (41:39) gegen die Niners Chemnitz durchgesetzt. Crailsheim erreichte durch ein 85:71 (46:36) gegen die Basketball Löwen Braunschweig gewonnen das Finale um den deutschen Basketball-Pokal.

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

