Alba-Manager Baldi besorgt: „Langsam fehlt die Überzeugung“

Berlin. Der Frust saß tief. Fünftes Spiel nach der Corona-Quarantäne, fünfte Niederlage. Noch bitterer: Wieder hielt Alba Berlin gegen ein starkes Team lange mit, nur eben nicht lange genug. Wie schon in den vier Partien zuvor stand der deutsche Basketball-Meister nach dem Euroleague-Duell gegen den FC Bayern (56:62) am Ende mit leeren Händen dar.

„Es ist eine schwierige Situation“, sagt Alba-Manager Marco Baldi sichtlich besorgt: „Wir sind praktisch in jedem Spiel auf Augenhöhe gewesen, aber man sieht halt, dass die letzte Frische, Spritzigkeit und natürlich auch so langsam die Überzeugung fehlt. Das ist die größte Gefahr.“

Auch wenn die Niederlagen gegen absolute Topgegner angesichts der Defizite bei der Fitness und dem engen Spielplan nicht unerwartet kamen, macht sich Baldi Sorgen. „Man muss schauen, dass es keine Kollateralschäden gibt“, betont er, „dass man nicht anfängt, über Grundsätzliches nachzudenken und Dinge infrage zu stellen, mit denen wir schon sehr erfolgreich waren.“

Wer weiß, vielleicht ist es gut, dass der enge Spielplan gnadenlos weiterläuft und Alba so schnell die Chance auf ein Erfolgserlebnis bekommt. Schon am Sonntag (15 Uhr, Magentasport) geht es in der Bundesliga bei s.Oliver Würzburg weiter. „Natürlich ist da jetzt Druck drauf, das ist schon ein Spiel, in dem man sich zumindest ein Stück weit dieses Vertrauen zurückholen kann“, so Baldi.

Die Chancen auf einen Sieg stehen in Würzburg alles andere als schlecht, denn auch die Franken mussten unlängst in Quarantäne. Am vergangenen Mittwoch folgte für den Tabellenvorletzten das erste Spiel nach der Zwangspause – 79:98 in Bamberg.

In die Krise waren die Würzburger allerdings schon vor der Isolation geschlittert. Der Trainerwechsel von Denis Wucherer zu Sasa Filipovski blieb ohne Wirkung. Inzwischen stehen neun Pleiten in Folge zu Buche.

„Seit unserem letzten Spiel gegeneinander im Dezember haben sie durch die Corona-Pause nur zwei Spiele gemacht“, weiß Alba-Coach Israel González: „Es geht für sie also genau wie für uns darum, wieder in den Rhythmus zu kommen.“

Denn klar: Die Berliner brauchen dringend ein Erfolgserlebnis – eine derartige Niederlagenserie wie aktuell ist die Mannschaft nicht gewöhnt. Zugleich sei es schwierig, „mitten in der Saison mit dem Spielplan, das wieder aufzubauen“, zeigt sich Baldi skeptisch.

Der Manager setzt deshalb vor allem auf den Zusammenhalt innerhalb des Teams: „Vor der Quarantäne haben sie sich ja schon eine Klasse und ein Vertrauen erarbeitet und erspielt. Es geht nur mit Intensität und unserer Art zu spielen.“ Und einem Sieg in Würzburg.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.