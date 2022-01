Bayern München kämpft Alba Berlin nieder

Alba Berlin schien vor einer Überraschung zu stehen, führte in München. Doch die Bayern siegten in der Basketball-Euroleague 62:56.

Berlin. Ehrenpräsident Uli Hoeneß holte auf der Tribüne des Audi Domes alles aus seiner Klatschpappe heraus, was ging. Und es könnte geholfen haben, denn Bayern München um den herausragenden Vladimir Lucic (19 Punkte) gewann das Prestige-Duell in der Basketball-Euroleague gegen Alba Berlin mit 62:56 (26:24). Der Klub aus der bayerischen Hauptstadt kletterte damit auf den achten Tabellenrang, einen Play-off-Platz. Alba verharrt nach der 15. Niederlage im 21. Spiel auf dem drittletzten Rang.

Denkbar ungleiche Voraussetzungen vor dem Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Basketball-Mannschaften: Die Gastgeber hatten zuletzt vier Partien in Folge gewonnen und sind komplett in ihrem Rhythmus. Die Gäste hatten nach ihrer Rückkehr aus der zwei Wochen währenden Corona-Quarantäne vier Spiele nacheinander verloren. Außerdem hat München in der Euroleague immer gegen Berlin als Sieger das Parkett verlassen – vier Mal.

Alba Berlin startet furios in die zweite Halbzeit

Verflixte Vier, schien sich der deutsche Meister zu denken und kämpfte verbissen um seine Chance, international endlich wieder einen Schritt vorwärts zu machen. Er verteidigte extrem aufmerksam, ließ kaum einen freien Wurf zu. Dieser Teil der Taktik ging weitestgehend auf, was vom Endresultat belegt wird.

Das sagt aber zugleich aus: Alba traf noch schlechter als die Bayern, die ebenfalls eine exzellente Defense zeigten. Und es leistete sich anfangs horrend viele Ballverluste, acht im ersten Viertel. Ein Stachel im Berliner Fleisch war der Münchner Nick Weiler-Babb, der allein sechs Ballgewinne in Halbzeit eins verzeichnete. Dafür dominierte Alba die Rebounds und erlaubte sich weniger Fouls. Einen entscheidenden Vorteil konnte daraus in den ersten zwanzig Minuten allerdings kein Team ziehen.

Aus der Kabine kamen die Gäste aufmerksamer, die Bayern wirkten kurzzeitig unkonzentriert. Alba nutzte dies zu einem 14:1-Lauf, angeführt von Maodo Lo und Kapitän Luke Sikma, führte sogar 41:29. Plötzlich schien alles leicht zu fallen, doch die Gastgeber hatten etwas dagegen, den Sieg herzugeben, antworteten mit einem 12:3-Run, gingen deshalb nur mit drei Punkten Rückstand ins letzte Viertel. „Es war klar, dass eine Antwort kommen würde“, kommentierte Alba-Nationalspieler Johannes Thiemann.

Vladimir Lucic ist von Alba Berlin nicht zu bändigen

Und dort übernahmen sie mit ihrer Energie und großer Athletik das Kommando. Vor allem durch Lucic, der in einem lange engen Spiel trotz Fouls einen Drei-Punkte-Wurf zum 58:52 verwandelte, auch den folgenden Freiwurf. Es passte ins Bild, dass Lo, einer der besten Freiwerfer der Euroleague mit bis dahin deutlich über 90 Prozent Trefferquote, vier dieser Gelegenheiten liegen ließ. Trotzdem war er mit 13 Punkten gemeinsam mit Jaleen Smith bester Berliner Schütze.

„Uns fehlte am Ende die Frische“, sagte ein enttäuschter Alba-Trainer Israel Gonzalez. Am Sonntag tritt sein Team in der Bundesliga in Würzburg an.

