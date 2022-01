Alba-Basketballer verlieren auch bei Maccabi Tel Aviv

In der Euroleague kassierten die Albatrosse trotz großen Kampfes eine 78:87-Niederlage.

Alba Berlin hat in der Euroleague noch nicht oft genug gezeigt, wozu es in der Lage ist.

Alba Berlin wartet nach der zweiwöchigen Corona-Zwangspause weiter auf den ersten Sieg. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner in einem Nachholspiel der Euroleague beim israelischen Serienmeister Maccabi Tel Aviv trotz großen Kampfes mit 78:87 (39:47). Es war die vierte Pflichtspielpleite in Serie und die 14. Niederlage im 20. Spiel der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 18 und Luke Sikma mit zwölf Punkten.