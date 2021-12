Das an Heiligabend abgesagte EuroLeague-Spiel von Alba Berlin bei Armani Mailand soll nun am 18. Januar stattfinden.

Basketball Alba jetzt am 18. Januar in Mailand

Das an Heiligabend abgesagte EuroLeague-Spiel des deutschen Basketballmeisters Alba Berlin bei Armani Mailand soll nun am 18. Januar um 20.30 Uhr stattfinden. Das teilte die Liga am Donnerstag mit.

Die zunächst für den 29. Dezember angesetzte Begegnung war nach einem Corona-Ausbruch bei den italienischen Gastgebern ausgefallen. Mailand hatte weniger als acht einsatzfähige Spieler im Kader.

Alba steht nach der Hinrunde in der europäischen Königsklasse bei sechs Siegen und elf Niederlagen.