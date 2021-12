Alba feiert Weihnachten als Gewinner

Alba Berlin feiert fröhliche Weihnachten: In der Basketball-Euroleague gewannen die Berliner 92:84 gegen AS Monaco.

Berlin. Der Empfang war wie erwartet: Sasa Obradovic wurde von den 2000 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena sehr freundlich begrüßt. Der einstige Spieler und Trainer von Alba Berlin ist hier immer noch beliebt, obwohl er diesmal in der Basketball-Euroleague mit AS Monaco als Gegner antrat. Und geschenkt wurde ihm kurz vor Weihnachten auch nichts. Alba behielt beim 92:84 (40:30) die Punkte in Berlin. Beide Teams stehen bei sechs Siegen und elf Niederlagen.

Beim voraussichtlich vorerst letzten Heimspiel mit Publikum, das nach den Vorgaben der Bundesregierung wegen Corona ab dem 28. Dezember draußen bleiben muss, erlebte Alba einen klassischen Fehlstart, lag schnell 0:8 zurück. Besonders der NBA-erfahrene Litauer Donatas Motiejunas setzte den Berlinern zu, erzielte allein im ersten Viertel 14 Punkte (am Ende 23). Doch die Gastgeber blieben ruhig, kämpften sich mit guter Verteidigung heran.

Besonders die Defense bringt Alba Berlin ins Spiel

Ein Dunking Louis Olindes brachte die 23:21-Führung. Jetzt war Alba im Spiel, besonders in der Defense, die in den zweiten zehn Minuten nur neun Punkte Monacos zuließ. Das Halbzeitresultat hätte weit klarer aussehen können, wären nicht vier Freiwürfe vergeben worden und wäre nicht die Dreierquote vorübergehend auf 25 Prozent abgesackt. Dann trafen Jaleen Smith, Maodo Lo und sogar Center Ben Lammers (erstmals in dieser Saison) aus der Distanz, Lammers mit dem Pausensignal zu einem angenehmen 40:30-Vorsprung.

Nach dem Wechsel begannen die Monegassen konzentrierter, der zuvor laut schimpfende Obradovic konnte sich ein wenig beruhigen. Motiejunas und Mike James (25) punkteten zuverlässig, doch auch auf Berliner Seite spielten sich andere Protagonisten in den Vordergrund. Lammers (18) etwa, der sein bestes Spiel im Alba-Dress in dieser Saison bot. Auch Smith (10) – als er zum 69:56 traf, war auch das dritte Viertel für die Berliner gewonnen. Mit der höchsten Führung des Spiels.

Luke Sikma freut sich auf fröhliche Weihnachten

Aber Obradovic hatte noch ein Ass im Ärmel: eine Zonenverteidigung, die Alba ziemlich aus dem Rhythmus brachte. Der schöne Vorsprung war schnell dahin, James und nun auch der Ex-Bamberger Paris Lee punkteten für Monaco bis zum 64:62. Aber diesmal belohnte sich Alba für seine gute Leistung, Yovel Zooesman (9) und Lo (12) brachte ihr Team wieder beruhigend nach vorn.

„Es fühlt sich gut an, das Spiel auch mit einem Sieg nach Hause gebracht, sich belohnt zu haben“, freute sich Geschäftsführer Marco Baldi. Und Luke Sikma schloss: „Wir sind happy, jetzt schöne Weihnachten zu haben.“