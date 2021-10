Alba im Hexenkessel bei Roter Stern Belgrad

In der Euroleague spielt Alba Berlin am Freitag gegen Roter Stern Belgrad. Dort erwartet Alba auch ein emotionales Publikum.

Berlin. Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin will in der Euroleague die positive Tendenz der vergangenen Spiele fortsetzen. "Wir spielen Schritt für Schritt besser und sammeln mehr Vertrauen. Da ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen", sagte Flügelspieler Louis Olinde vor dem Auswärtsspiel am Freitag bei Roter Stern Belgrad (19.00 Uhr/Magentasport).

Dort erwartet Alba neben dem Gegner auch ein emotionales Publikum. "Dort ist eine krasse Atmosphäre in der Halle und das wird ganz sicher kein leichtes Spiel", sagte Olinde, "aber wir müssen lernen, mit dieser Atmosphäre umzugehen und uns nur auf das konzentrieren, was auf dem Feld passiert", sagte Alba-Trainer Israel Gonzalez.

Zuletzt konnte Alba jeweils nach Verlängerung gewinnen

In den letzten beiden Jahren konnte Alba bei Roter Stern jeweils nach Verlängerung gewinnen. In diesem Jahr erwarten sie einen härteren Gegner. "Sie spielen eine gute Defense und haben diese Saison schon gute Gegner geschlagen", sagte Olinde. Für Gonzalez sind die Serben sogar eine der besten Defensivmannschaften der Euroleague. Belgrad steht auf Platz neun, Alba ist 13.

Die spielfreien Tage in dieser Woche waren deshalb ein Segen für die Berliner. Nicht nur, um sich vom Spielemarathon zuletzt zu erholen, sondern auch, um Dinge zu verbessern. "So kann man auch mal durchatmen und analysieren, wie es gelaufen ist und Dinge verbessern", sagte Olinde.

Personell wird Trainer Gonzalez in Belgrad wohl noch keine weiteren Alternativen zur Verfügung haben, auch wenn sich das Lazarett langsam lichtet. Nationalspieler Johannes Thiemann sei auf einem guten Weg und trainiert wieder individuell. Und der 2,21 Meter große Christ Koumadje ist wieder gesund, trainierte in dieser Woche wieder voll mit dem Team. Ein Einsatz am Freitag kommt aber wohl noch zu früh. "Große Spieler wie er brauchen mehr Zeit, den Körper wieder gut zu bewegen", sagte Gonzalez.