Der nächste Rückschlag für Alba Berlin

Alba Berlin verliert in Ludwigsburg das Spiel und sorgt sich um Maodo Lo.

Berlin. Die Uhr zeigte noch 35 Sekunden Spielzeit an. Da humpelte Maodo Lo vom Parkett der MHP Arena. Seine Mannschaft lag chancenlos zurück, der nächste sportliche Rückschlag in der noch jungen Saison für den deutschen Basketball-Meister. Und die nächsten Verletzungssorgen. Der Nationalspieler kühlte sein lädiertes Knie mit Eis. Alba Berlin geht am Stock. Oder auf dem Zahnfleisch. Oder noch anders gesagt: Es läuft noch nicht rund.

Am Sonntagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez 62:74 (33:45) bei den Riesen Ludwigsburg. Keine Sensation, schließlich sind die Schwaben einer der stärksten Klubs in der Bundesliga. Aber die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam, war schon besorgniserregend. Alba führte in der sechsten Minute mit 8:4. Danach war es der Gastgeber, der das Geschehen bestimmte.

Alba Berlin leistet sich zu viele Ballverluste

Ohne eine große Leistung zu zeigen, das mussten die Riesen nicht. Die Berliner leisteten sich viel zu viele Ballverluste (23), besonders ihre eigentlich besten Spieler Luke Sikma (20 Punkte/7 Ballverluste) und Lo (15/6). Sie warfen schlecht aus der Distanz (25 Prozent Dreierquote), sie kamen nur auf 62 Punkte. Das ist ihnen in der vergangenen Saison national kein einziges Mal passiert.

Ludwigsburg um den herausragenden Justin Simon (16 Punkte, 5 Rebounds, 6 Steals) ging schon Ende der ersten Halbzeit mit 16 Punkten in Führung (45:29). Einmal noch kämpfte sich Alba auf 50:54 heran, hatte einen Freiwurf. Doch statt weiter zu verkürzen, das Momentum zu nutzen, wurden wieder Bälle verloren. Der Rückstand wurde wieder zweistellig. Die Gastgeber spielten konzentrierter, fokussierter.

Alba Berlins Verletzungssorgen werden nicht geringer

Der Meister wirkte müde. Die immer neuen Verletzungen zehren an der Mannschaft. Christ Koumadje, Johannes Thiemann, Ben Lammers Marcus Eriksson, nun vielleicht noch Lo? Auch Tamir Blatt konnte in Ludwigsburg nur sechs Minuten mitwirken, dann schonte ihn Gonzalez. Neben Sikma und Lo wusste nur Zugang Oscar da Silva mit zehn Punkten zu überzeugen.

Dabei wurde er ausgebuht vom Publikum, weil er Ludwigsburg in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vor gut einer Woche verlassen hatte. „Das muss man aushalten“, sagte der 23-Jährige, „ich bin mit mir im Reinen.“ Seine Leistung war erneut gut, nicht aber die seiner neuen Mannschaft. „Wir haben unser Ziel leider nicht erreicht, hier zu gewinnen“, schloss er. Am Dienstag (20 Uhr, Magentasport) wartet der nächste schwere Gegner in der Euroleague, Fenerbahce Istanbul. Mal abwarten, wer dann mitspielen kann.

