Das junge Team von Alba Berlin verdient Geduld

Wie ein Terrier verteidigt Alba Berlins Jonas Mattisseck (l.). Aber in der Offensive kommen von ihm seit einiger Zeit keine großen Impulse mehr.

Berlin. Alba Berlins Weiterkommen im Kampf um den deutschen Basketball-Pokal zeigte zweierlei. Die neue Mannschaft des neuen Cheftrainers Israel Gonzalez hat einen starken Teamgeist, gibt trotz vieler Rückschläge nicht so leicht auf. Das 83:80 gegen wackere Bonner war ein Sieg des Willens. Die Einstellung stimmt. Und doch will das Gefühl irgendwie nicht weichen, dass es Alba sehr schwer fallen wird, an die erfolgreichen vergangenen vier Jahre anzuknüpfen.

Das ist weder überraschend noch schlimm. Überraschend war, dass die Berliner es geschafft haben, zuletzt zweimal die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Geschäftsführer Marco Baldi nannte es sogar ein kleines Wunder. Nicht ohne darauf zu verweisen, dass sich solche Wunder nicht beliebig wiederholen lassen. Das Gute an dieser Nachricht: Der Druck auf der Organisation Alba, auf den Spielern, den Trainern, ist vergleichsweise gering. Geringer jedenfalls als der Druck in München, beim Krösus im deutschen Basketball.

Das junge Team von Alba Berlin braucht Zeit zum Wachsen

Das ist ein Segen für das erneut verjüngte Berliner Team. Nur so kann es wachsen. Die Talente um die Berliner Malte Delow, Jonas Mattisseck oder Tim Schneider brauchen und bekommen viele Einsatzminuten. Aber sie brauchen auch Zeit und Geduld. Sehr deutlich wird das an Mattisseck, bei dem die Entwicklung schon eine Weile zu stagnieren scheint. Doch der 21-Jährige wird sehr sicher bald einen Schritt vorwärts machen.

Er und die anderen jungen Leute, zu denen ja auch Louis Olinde, der neu verpflichtete Oscar da Silva, Tamir Blatt oder Yovel Zoosman zählen, alle sind unter 25 Jahre alt, tragen eine Menge Verantwortung, was ihnen helfen wird, gestandene Profis zu werden. Zugleich ist es eine Bürde für Alba, auf einen Schlag solche Routiniers wie Peyton Siva, Niels Giffey oder Jayson Granger nicht mehr dabei zu haben. Die Last der Führung liegt aktuell allein auf Luke Sikmas und Maodo Los Schultern; wäre Johannes Thiemann nicht verletzt, wäre er der dritte Anführer im Bund.

Alba Berlin muss auf die richtige Mischung achten

Auch das zeigte sich gegen Bonn: Die richtige Mischung macht es. Nur mit großer Mühe, einer Portion Glück und einem herausragenden Sikma wurde gegen die Westdeutschen das Ausscheiden im Achtelfinale verhindert. Noch einmal: Ein Scheitern wäre enttäuschend, aber keine Schande gewesen. In Europa wird es noch schwieriger, der Elite nicht hinterherzurennen. Darüber sollte sich niemand Illusionen hingeben. Die Partie am Freitag gegen Villeurbanne wird da vermutlich schon wegweisend, wohin die Reise für Alba in der Königsklasse geht.

Je eher das alle als normalen Prozess akzeptieren, um so besser. Das Projekt Alba braucht Geduld und verdient sie auch. Zu wünschen wäre den Berlinern, dass sie nicht weiter vom Verletzungspech gebeutelt werden. Das anstrengende Programm, das vor ihnen liegt, lässt sich nur mit einem breiten Kader überstehen. Mit Enthusiasmus allein lässt sich der schöne Alba-Stil nicht fortsetzen. Und den soll es schließlich weiterhin anzuschauen geben – mit Titeln oder ohne.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.