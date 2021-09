Alba verliert letzten Test vor Ligastart

Bursa. Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin hat das Vorbereitungsturnier in Bursa auf Platz vier abgeschlossen. Das Team von Trainer Israel González verlor am Samstag das kleine Finale gegen Aliaga Petkim Spor knapp 89:90 (50:47). Beste Werfer der Hauptstädter waren Louis Olinde mit 16 und Tamir Blatt mit 14 Punkten.

Die sowieso schon stark ersatzgeschwächten Berliner mussten gegen Petkim mit Talent Christoph Tilly auf einen weiteren Center verzichten. Der 18-Jährige hatte beim 101:92-Sieg am Freitag gegen den türkischen Erstligaaufsteiger Denizli Basket einen Schlag gegen den Kopf bekommen und wurde geschont.

Kapitän Luke Sikma saß zwar auf der Bank, kam jedoch nicht zum Einsatz. Somit musste Trainer González unter dem Korb komplett improvisieren. Das Rebound-Duell ging dann auch klar mit 23:34 verloren. Dennoch war die Chance zum Sieg da, doch Alba verspielte kurz vor Schluss eine Führung von fünf Punkten.

Für Alba Berlin war es der letzte Test vor dem Saisonstart in die Basketball-Bundesliga am Donnerstag. Die Hauptstädter empfangen dann in eigener Halle die Telekom Baskets Bonn.

