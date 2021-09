Vorbereitungsturnier: Alba Berlin verliert gegen Gastgeber Paris

Paris. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sein zweites Spiel bei den „Paris European Games“ verloren. Am Sonntag unterlagen die Berliner dem Gastgeber und Erstligaaufsteiger Paris Basketball nach Verlängerung mit 104:107 (55:49, 92:92). Tags zuvor hatte es noch einen 71:62-Erfolg gegen Euroleague-Konkurrent Villeurbanne gegeben. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 24 und Tim Schneider mit 15 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste auf die drei verletzten Center Ben Lammers, Christ Koumadje und Kresimir Nikic verzichten. Zudem erhielt Nationalspieler Maodo Lo eine Pause, für ihn rückte Stefan Peno in den Kader. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich Alba im zweiten Viertel erstmalig etwas absetzen (39:24), vor allem dank guter Quote bei den Distanzwürfen.

Montag reist Alba Berlin in die Türkei

Doch die Franzosen kamen zurück und so entwickelte sich in der zweiten Hälfte wieder eine komplett offene Partie, in der die Führung hin und her wechselte. Kurz vor dem Ende vergab Schneider den möglichen Sieg. In der Verlängerung hatte Paris dann mehr Reserven.

Am Montag reist das Team gleich weiter in die Türkei, wo es von Mittwoch bis Sonnabend an einem weiteren Vorbereitungsturnier mit fünf türkischen Mannschaften in Bursa teilnimmt. Am 23. September startet Alba dann mit einem Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn in die Bundesliga-Saison.

