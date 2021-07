Bei Alba Berlin steigt die Nervosität

Jayson Granger (l.) war eine Säule des Alba-Erfolgs in der vergangenen Saison. Trainer Aito Garcia Reneses überreichte ihm in München den Preis für den wertvollsten Spieler.

Berlin. Die Spaßvögel unter den Fans des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin nehmen es noch mit Humor. Jedenfalls im Internetforum „Schoenen Dunk“. Dort hat jemand dem Euroleague-Rivalen Baskonia Vitoria empfohlen, doch lieber gleich Alba-Sportdirektor Himar Ojeda zu verpflichten. So könne sich der finanzstarke spanische Klub Geld und Mühe sparen, all jene Spieler wegzukaufen, die der Manager gerade erst überzeugt hatte, nach Berlin zu wechseln.

Nun weiß nur Ojeda selbst, ob ihm nicht längst ein solches Angebot vorliegt, obwohl er in der deutschen Hauptstadt noch bis 2023 unter Vertrag steht. Fakt ist, dass die Basken ein gesteigertes Interesse an Alba-Profis zeigen. Vor gut einem Jahr wechselte der Litauer Rokas Giedraitis (28) nach Vitoria, vor wenigen Wochen folgte der Italiener Simone Fontecchio (25). In beiden Fällen musste der viermalige spanische Champion sechsstellige Summen überweisen, diese Spieler aus laufenden Kontrakten zu kaufen. Anders liegen die Dinge bei Jayson Granger.

Jayson Granger konnte Alba Berlin nicht halten

Der Uruguayer (31) hatte bei Alba nur für eine Saison unterschrieben. Er trug zuvor das Baskonia-Trikot, hatte aber zwei Jahre mit Verletzungen zu kämpfen. Deshalb konnte ihn ein deutscher Verein überhaupt für ein überschaubares Gehalt verpflichten. Granger zahlte es mit Leistung zurück, war wertvollster Spieler der Finalserie um die deutsche Meisterschaft – und danach wieder unbezahlbar für Alba. 11,8 Punkte und 5,5 Assists erzielte er im Schnitt in den Endspielen gegen München.

„Jayson hatte maßgeblichen Anteil an der diesjährigen Meisterschaft“, sagte Ojeda zum Abschied, „aber es war auch klar, dass er nach dieser starken Saison viele Angebote erhalten würde. Ich bin froh darüber, dass wir dieses eine Jahr mit ihm zusammenarbeiten konnten.“ Granger schrieb, er bedanke sich für die „unglaublichen zehn Monate. Ihr habt mir den Traum erfüllt und die Freude geschenkt, wieder Basketball spielen zu können.“

Im Baskenland soll er nun mit Heißsporn Wade Baldwin, bisher Bayern München, das Spiel lenken. Wer das in Berlin tun wird, das ist die Frage, die immer drängender wird. Granger weg, Peyton Siva wechselt nach fünf Jahren Alba nach Neuseeland. „Wir fokussieren uns auf Maodo Lo“, sagt Ojeda zwar, doch der deutsche Nationalspieler ziert sich mit einer Zusage, seinen Vertrag zu verlängern. Er konzentriert sich lieber auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen mit der Nationalmannschaft.

Tamir Blatt passt zu Alba Berlin

Bisher steht im Alba-Kader als reiner Spielmacher nur Tamir Blatt (24) fest. Der Israeli absolvierte eine starke vergangene Saison bei Hapoel Jerusalem. Er passt nach Berlin. Ihm aber die Hauptverantwortung über das Spiel eines Euroleague-Teams aufzubürden, wäre zu viel verlangt. „Das haben wir auch nicht vor", sagt Ojeda. Erst recht gilt das für Stefan Peno (23), der nach einer schweren Knieverletzung an Rasta Vechta ausgeliehen war, aber auch dort Probleme hatte, wieder Fuß zu fassen. Im aktuellen Kader auf der Vereins-Homepage wird er nicht mal geführt – trotz Vertrags.

Highlights von Tamir Blatt

Dass auf dieser Königsposition so viel ungeklärt ist, lässt die Nervosität beim Anhang des Klubs steigen. Zumal auf der Verlustseite neben Siva, Granger und Fontecchio mit Kapitän Niels Giffey (30/nach Kaunas) ein weiterer Leistungsträger steht. Richtige Zugänge gibt es noch nicht. Es ist kompliziert. Ojeda arbeitet daran. Was Lo zögern lässt, weiß er nicht: „Seine Rolle im Team, Geld, andere Angebote, die Mannschaft der nächsten Saison – vielleicht von allem ein bisschen“, mutmaßt der Manager.

Eine Deadline, sagt er, habe er dem Spieler trotz der allgemeinen Nervosität nicht gesetzt. „Er muss eine Entscheidung treffen. Aber ich respektiere auch, dass er dafür Zeit braucht.“ Um die Unruhe zu beenden, muss Ojeda andererseits bald mal eine Erfolgsmeldung verkünden. Sonst hört der Spaß irgendwann auf.

