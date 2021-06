Albas Meisterteam trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Berlin. Ehre, wem Ehre gebührt: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat das Profiteam von Alba Berlin am Dienstag im Roten Rathaus empfangen, um dem Hauptstadtklub zum Gewinn des zehnten deutschen Meistertitels zu gratulieren.

„Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, den Verein und die Verantwortlichen“, sagte Müller. „Mit der zehnten Meisterschaft ist Alba Zweiter in der Liste der erfolgreichsten Klubs, nur Bayer Leverkusen hat mit 14 mehr Meistertitel geholt. Die Sportstadt Berlin ist stolz auf Alba.“

Niels Giffey liefert den Pokal sicher ab. Vielen Dank für die schönen Worte @RegBerlin pic.twitter.com/53I0Ax0u9K — ALBA BERLIN (@albaberlin) June 15, 2021

Alba hatte sich am Sonntag in München den Titel gesichert. Mit einem umkämpften Sieg in Spiel vier der Play-off-Finalserie gegen den FC Bayern machten die Berliner den erneuten Triumph perfekt.

Die Meister-Reise! Die ALBA-Team-Cam hat unsere Feierbiester

beim Abschied am Audi Dome, beim Flug und den Busfahrten, der Ankunft an der Trainingshalle und dem Abschluss im Haubentaucher begleitet. https://t.co/orSEzG7LfZ — ALBA BERLIN (@albaberlin) June 14, 2021

Mannschaftskapitän Niels Giffey, der Alba in diesem Sommer wohl verlässt, lieferte den Meisterpokal stolz im Roten Rathaus ab, ehe sich die gesamte Mannschaft um Trainer Aito Garcia Reneses im Gästebuch der Stadt verewigte.

Zudem übergab Alba-Geschäftsführer Marco Baldi dem Regierenden Bürgermeister ein Alba-Trikot mit dem Namen Müller und der Nummer 21.

