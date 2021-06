Acht Bayern schlagen Alba Berlin

Berlin. Lange schien es so, als könnte Alba Berlin die Gunst der Stunde nutzen. Das erste Finale der Serie „Best of five“ um die deutsche Basketball-Meisterschaft hatten die Berliner 89:86 gewonnen und dabei Gegner Bayern München förmlich niedergekämpft. Und das Team von der Isar hat nicht nur 87 Spiele in den Knochen, sondern auch verletzte Leistungsträger zu beklagen. Doch die Münchner sind so etwas wie Albas Angstgegner.

Warum, das zeigten sie bei ihrem 76:66 (35:26)-Sieg im zweiten Spiel, mit dem sie die Serie vor 2000 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena ausglichen. Sechs Mal sind beide Teams bisher im Play-off aufeinandergetroffen, dreimal im Finale – und stets hatte Alba das Nachsehen. Ob sich das jetzt ändert? Spiel drei findet am Sonnabend (15 Uhr, Magentasport) in München statt.

Eine Veränderung gab es bei den Berlinern: Anstelle des nach Zentimetern größten Profis im Team, Christ Koumadje (2,21), stand mit Peyton Siva der kleinste (1,83) im Kader. Verletzt sind Louis Olinde und Jonas Mattisseck. Bei den Bayern fehlen vermutlich in der kompletten Serie Paul Zipser und Leon Radosevic.

Siva rückte sogar gleich in die Starting Five. Doch der Start verlief alles andere als wunschgemäß für die Gastgeber. Von Müdigkeit bei den dezimierten Bayern war keine Spur. Obwohl sie quasi mit einer Achter-Rotation spielten, wirkten sie frischer, wacher, bissiger. Alba fand keine Lücken in der aggressiven Münchner Abwehr, traf schlechte Wurfentscheidungen und hatte folglich miese Quoten. Erst der neunte Drei-Punkte-Versuch (von Niels Giffey) fiel in den Korb. Alba leistete sich zu viele Ballverluste.

Und die Gäste waren in ihrem Element, ihr kampfbetonter Stil sah mehr nach einem Play-off-Finale aus. Das schlug sich im Resultat nieder. 12:0 Punkte in Serie für sie führten zum 18:6, Mitte des zweiten Viertels betrug der Bayern-Vorsprung gar 19 Punkte (29:10). Jetzt erst schlichen sich kleine Unkonzentriertheiten ein, was der Titelverteidiger seinerseits zu einem 12:0-Lauf nutzte. Beim 22:29 aus Berliner Sicht sah die Welt schon wieder etwas rosiger aus. Die Frage war: Wie lange halten acht Bayern diesen kraftraubenden Basketball aus? Und wie lange bleiben Marcus Eriksson und Simone Fontecchio, die Helden des ersten Spiels, ohne Punkte?

Das dritte Viertel gehörte zunächst Alba-Center Ben Lammers. Elf Punkte, ein Block gegen Jalen Reynolds, die Halle kochte. Erst recht, als Bayern-Coach Andrea Trinchieri ein Technisches Foul bekam. Zwei Dreier von Eriksson und Fontecchio: Alba lag 46:42 vorn. Die Münchner konterten mit zehn Punkten in Serie, dann die nächste Aufregung: Wade Baldwin hatte den Alba-Center Johannes Thiemann mit dem Ellenbogen getroffen – unsportliches Foul. Alba war beim 50:52 wieder dran.

Ein Finale furioso. Die Führungen wechselten jetzt hin und her, die Bayern fuhren förmlich auf der letzten Rille, aber ihr Kampfgeist ist beeindruckend. Baldwin humpelte vom Spielfeld. Doch die Münchner haben ja noch Vladimir Lucic (26 Punkte), in Berlin der meistgehasste Spieler, aber für die Bayern enorm wichtig. Sein Dreier zum 67:63 zwei Minuten vor dem Ende – die Vorentscheidung? Alba traf nicht mehr und verließ deprimiert die Arena.