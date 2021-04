Alba Berlin verabschiedet sich mit Sieg von Europa

Berlin. Die Corona-Pandemie, viele Verletzungen, etliche knappe Niederlagen, aber auch einige überraschende Siege hatten die Saison geprägt. Am Donnerstagabend hat Alba Berlin mit einem Erfolg vorerst Abschied von der Basketball-Euroleague genommen. In der letzten der insgesamt 34 Partien gewann der deutsche Meister in der Mercedes-Benz Arena 81:58 (49:30) gegen Roter Stern Belgrad. Mit dem insgesamt zwölften Sieg rückte Alba auf Rang 15 in der Tabelle, die Serben bleiben auf dem vorletzten Rang. Panathinaikos Athen hat zwei Nachholspiele zu bestreiten und könnte noch an den Berlinern vorbeiziehen.

Alba schließt Saison mit gutem Gefühl ab

Aito Garcia Reneses und seinem Team dürfte es egal sein, wenn das passiert. „Wir wollen die Saison unbedingt mit einem guten Gefühl abschließen“, hatte der Trainer vor dem Spiel gesagt, und allen war anzumerken, dass dies mehr als schöne Worte waren. „Man hat gesehen, dass alle unbedingt gewinnen wollten“, freute sich Geschäftsführer Marco Baldi. Verbissen kniete sich die Mannschaft in ihre Aufgabe, vor allem verteidigte sie unermüdlich gegen den Lieblingsgegner, wenn es so etwas in der Königsklasse gibt. Aber es war im sechsten Vergleich der fünfte Sieg gegen Roter Stern, der dritte daheim.

An der Seitenlinie jubelte sogar der Cheftrainer laut mit, als Simone Fontecchio Alba 13:5 in Führung brachte. Anschließend übernahm Peyton Siva, der schon vor der Halbzeit zwölf seiner 17 Punkte markierte. Nach einem 12:0-Lauf lagen die Berliner 41:26 vorn, und der Vorsprung wuchs immer weiter. Weil die Gäste schlecht trafen, und bei Alba das Zusammenspiel immer besser klappte. 14 Korbvorlagen nach 20 Minuten (vier Roter Stern) belegen das.

Landry Nnoko überzeugt bei Rückkehr nach Berlin

Immer wieder verwandelte zudem der Schwede Marcus Eriksson (12 Punkte) seine gefürchteten Dreier; auf der anderen Seite konnte nur Marko Simonovic (12) mithalten, der in der Saison 2011/12 selbst für Berlin gespielt hatte. Der andere Heimkehrer Landry Nnoko (sieben Punkte/elf Rebounds), im vergangenen Jahr Double-Gewinner mit Alba, zeigte ebenfalls eine überzeugende Leistung. Doch am eindeutigen Erfolg seiner einstigen Mitstreiter konnte er nichts ändern.

Denn die Gastgeber dachten gar nicht daran, in ihrer Intensität nachzulassen, obwohl am Sonnabend (18 Uhr) bereits das nächste Heimspiel ansteht, dann gegen die Hamburgs Towers in der Bundesliga. „Ich denke, das war heute ein würdiger Abschluss“, sagte Center Johannes Thiemann. Und mindestens in den nächsten beiden Jahren darf Alba ja erneut in der Euroleague mitspielen.

