Alba Berlin hat einen neuen Riesen: Christ Koumadje

Berlin. Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat Jean Marc Christ Koumadje verpflichtet. Der nach Vereinsangaben 2,21 Meter große und 24 Jahre alte Centerspieler aus dem Tschad erzielte in der vergangenen Saison in der G-League für die Delaware Blue Coats 11,3 Punkte, 10,9 Rebounds und 4,0 Blocks pro Partie und wurde als „Defensive Player of the Year“ der Liga ausgezeichnet. In Berlin hat Christ Koumadje einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/2023 erhalten und ist in der aktuellen Spielzeit sowohl in der Euroleague als auch in der Bundesliga einsatzberechtigt.

Alba Berlins Sportdirektor Himar Ojeda beobachtet Koumadje schon lange

„Seit seiner College-Zeit habe ich ihn mehrfach live beobachten können“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda zu seinem großen Fang, „er passt sehr gut zu unserer Philosophie, interessante, vielversprechende Spieler bis auf ihr höchstes Level zu entwickeln. Er bringt eine außergewöhnliche Größe und einen guten Charakter mit und wird gut in unser Team passen.“ Der Spieler wolle sich verbessern, und die Berliner Trainer-Crew mit Headcoach Aito Garcia Reneses an der Spitze freue sich darauf, viel mit dem Afrikaner daran zu arbeiten.

Koumadje selbst lobte seinen neuen Arbeitgeber als einen „Verein mit einer großen Geschichte. Die Coaches und der Staff haben einen sehr guten Ruf“. Er sei sehr glücklich, in Berlin zu sein. „Ich freue mich darauf, mich in der Bundesliga und der Euroleague auf höchstem Niveau beweisen zu können.“

