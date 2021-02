Alba muss wochenlang auf Olinde verzichten

Alba hat in Bamberg nicht nur das Spiel verloren. Nationalspieler Olinde hat sich an der Hand verletzt und fällt vorerst aus.

Berlin. Als wäre die Niederlage nicht schon ärgerlich genug gewesen: Alba Berlin muss in den kommenden Wochen auf Nationalspieler Louis Olinde verzichten. Der 22-Jährige hatte sich am Sonntag beim 67:76 in Bamberg eine Kapselverletzung an der rechten Hand zugezogen, wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte.

Am Freitag geht es für Alba Berlin nach Istanbul

Der Flügelspieler war im vergangenen Sommer aus Bamberg in die Hauptstadt gewechselt. In dieser Saison hat er bislang 14 Bundesliga-Spiele für Alba gemacht, stand auch bei der ersten Liga-Niederlage nach zuvor elf Siegen in Folge am Sonntag in der Starting Five und insgesamt 24 Minuten auf dem Feld.

Am Freitag muss Alba ohne den 2,05 Meter großen Profi auskommen. In der Euroleague geht es dann gegen Fenerbahce Istanbul weiter (18.45 Uhr).

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.