Alba Berlin: Granger fehlt mit Handbruch wochenlang

Berlin. Die Freude über den 86:75-Bundesligasieg gegen Göttingen am Dienstag war bei Alba Berlin von Beginn an von Sorgen begleitet. Denn Spielmacher Jayson Granger hatte sich in der zweiten Halbzeit verletzt und konnte nicht mehr eingewechselt werden. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Der Uruguayer hat sich den linken Mittelhandknochen gebrochen, wurde bereits am Donnerstag operiert und fällt mindestens sechs Wochen aus.

„Das ist einfach Pech, hat nichts mit Überlastung zu tun“, kommentierte Alba-Geschäftsführer. Granger hatte nach dem Ball gegriffen und sich dabei die Hand gebrochen. Besonders bitter für die Berliner, denn der Spielmacher war in dieser komplizierten Saison eine Konstante. „Jayson war immer da“, sagte Baldi, „er hatte immer Energie.“ Das wird dem Doublesieger der vergangenen Saison nun lange fehlen, zuerst beim Euroleague-Spiel am Freitag (20.30 Uhr, Magentasport) in München.