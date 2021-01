Alba Berlin gegen Real ohne Punkte und ohne Siva

Berlin. Aller Kampfgeist in der Schlussphase war vergebens: Alba Berlin machte in der Basketball-Euroleague zwar einen 16-Punkte-Rückstand beinahe wett, doch am Ende nahm Real Madrid den Erfolg und die Punkte mit. In einem erst am Ende sehr spannenden Spiel siegte der 35-malige spanische Meister und zehnmalige Gewinner der höchsten europäischen Vereinstrophäe in der Mercedes-Benz Arena mit 72:63 (40:30). Für Alba war es im 23. Spiel die 15. Niederlage. Der andere deutsche Verein Bayern München hält nach seinem 69:66-Sieg bei ZSKA Moskau Kurs auf das Play-off.

Die erste Hiobsbotschaft gab es für die Berliner schon vor Spielbeginn. Point Guard Peyton Siva, gerade erst von einer Muskelverletzung im Oberschenkel genesen, hat sich am Mittwoch bei der 68:71-Niederlage gegen Moskau die nächste Blessur zugezogen. Da war er im letzten Viertel umgeknickt, das malade Sprunggelenk des linken Fußes zwingt den Amerikaner nun erneut zu einer mehrwöchigen Pause. Bitter für den 30-Jährigen, bitter für sein Team. Außerdem fallen derzeit noch Kapitän Niels Giffey und Lorenz Brenneke aus.

Alba-Sportdirektor Himar Ojeda hatte vor dem Spiel gesagt, Walter Tavares verändere ein Spiel. Und er behielt recht. Ohne dass der 2,20 Meter große Center etwas Spektakuläres tat - die Berliner Schützen wirkten in seiner Gegenwart gehemmt. Ben Lammers, Johannes Thiemann, Luke Sikma: Sie konnten aus der Halbdistanz kaum einmal treffen, weil ständig der Riese von den Kapverden mit seinen langen Armen vor ihnen auftauchte. Auch aus der Distanz fiel anfangs kaum ein Wurf in den Real-Korb. "Wenn der in der Zone steht, ist es schon hart zum Korb zu ziehen", sagte der Berliner Flügelspieler Louis Olinde.

Madrid hatte andererseits in der Offensive zu Beginn nicht einen solchen Widerstand zu brechen. Die Gäste nutzten dies zu einem Zwischenspurt von 10:10 auf 20:10. Dieser Vorsprung hatte mehr oder minder bis zur Halbzeit Bestand. Das lag auch daran, dass sie bei den Rebounds, den vom Korb zurückspringenden Bällen nach Fehlwürfen, deutliche Vorteile besaßen. Nicht nur wegen Tavares, auch der junge Alberto Abalde griff beherzt zu.

Nach dem Wechsel zeigte aber auch Alba mehr Entschlossenheit, wehrte sich verbissen gegen den Final-Four-Kandidaten. Dreier von Sikma und Marcus Eriksson zum 36:42 weckten Berliner Hoffnungen. Doch Real konterte sofort, besonders der erst 20-jährige Carlos Alocen nutzte dieses Viertel sich zu zeigen. Weitere Dreier von Louis Olinde und Thiemann verhinderten nicht, dass auch der dritte Abschnitt an die Spanier ging.

Die Partie schien entschieden, als Jefferey Taylor für Real in der 32. Minute auf 63:47 für sein Team erhöhte. Doch Alba gab immer noch nicht auf, war zweieinhalb Minuten vor dem Ende beim 63:65 aus Berliner Sicht tatsächlich noch einmal dran. Dann wurde Tavares wieder eingewechselt. "In der zweiten Halbzeit haben wir einen super Job gemacht", sagte Olinde, "aber dann haben wir zwei ärgerliche Turnovers gehabt." Und so eine Chance lässt sich Real Madrid nicht nehmen.