Alba Berlin tut sich schwer mit Würzburg

Berlin. Alba Berlin hält Kontakt zur Spitze in der Basketball-Bundesliga. Der deutsche Meister und Pokalsieger hatte zwar mehr Mühe als erwartet mit dem stark ersatzgeschwächten Außenseiter s. oliver Würzburg, setzte sich aber am Ende doch klar mit 99:85 (83:45) durch. Nach ihrem zehnten Sieg im elften Saisonspiel stehen die Berliner auf Tabellenrang vier, haben allerdings drei Partien weniger bestritten als Spitzenreiter Ludwigsburg (13 Siege, eine Niederlage).

Alba Berlin gönnt Jayson Granger eine Pause

Die Trainercrew Albas, in der nach wie vor Israel Gonzalez als Headcoach agiert, gönnte Jayson Granger eine Pause, der zuvor noch in keinem Spiel gefehlt hatte. Dazu lud auch die Aufstellung der Franken ein, in der drei Amerikaner fehlten, allesamt Leistungsträger. Aber die Würzburger hielten sich mit sieben Profis, die vergangene Saison noch in der Pro B, also der dritten Liga, angetreten waren, mehr als beachtlich. In der 15. Minute lagen sie durch einen Distanzwurf des Ex-Berliners Alex King sogar 36:35 vorn.



Alba fehlte ein Fünkchen Konzentration, und es gelang dem Favoriten außerdem zu wenig, seine athletischen Vorteile zu nutzen. Die Gäste dagegen spielten frech und unbekümmert und zeitweise sehr ansehnlichen Basketball. Doch je länger die Partie dauerte, desto klarer wurden auch die Unterschiede in Qualität und Erfahrung. Mit einem Zwischenspurt zogen die Berliner auf 48:38 davon.

Am Mittwoch spielt ZSKA Moskau in Berlin

Bei Alba In der zweiten Hälfte erhöhte der Gastgeber den Druck in der Verteidigung, und Würzburg zeigte Wirkung. Luke Sikma, Simone Fontecchio (je 16 Punkte), Peyton Siva (13), Marcus Eriksson (11) und Maodo Lo (10, auch Center Johannes Thiemann (14) verwandelten ihre Dreier, insgesamt 14 segelten in den Korb der Franken. Bis auf 79:56 wuchs Albas Vorsprung.

Im letzten Viertel wurde es dann wieder wilder, Würzburg gab einfach niemals auf. Und dem deutschen Meister ging die Kraft aus.

„Sie haben mit viel Herz und Energie gespielt“, lobte Sikma den Gegner, bei dem mit Jonas Weitzel (20 Punkte) und Julius Böhmer (10) Youngster ihre Karrierebestwerte erzielten, „und bei uns waren die Beine etwas müde von unserer Spanien-Reise.“ Da hatte Alba am Freitagabend 84:77 in Vitoria gewonnen. Am Mittwoch (20 Uhr, Magentasport) wartet mit ZSKA Moskau ein noch größerer Name in der Mercedes-Benz Arena. Dafür war Würzburg ein guter und tapferer Aufbaugegner.