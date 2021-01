Angstfrei, spielintelligent – Malte Delow

Berlin. Den großen Sieg verfolgte Malte Delow daheim vor seinem Laptop. „War toll, wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit den Hebel umgelegt hat“, kommentierte der 19-Jährige das 84:77 (46:50) Alba Berlins bei Baskonia Vitoria in der Basketball-Euroleague, „bis auf die vielen Ballverluste war es ein sehr gutes Spiel.“ Es mache auch Spaß, sich das im Livestream anzuschauen. Aber klar ist: „Lieber wäre ich selbst in der Halle dabei gewesen.“

Gut möglich, dass es eine Weile dauern wird, bis der junge Mann das wieder einmal erleben kann. An diesem Sonntag (20.30 Uhr, Magentasport) wird er bei der Bundesliga-Partie gegen Würzburg nicht in der Mercedes-Benz Arena sein, sondern mit Lok Bernau, Albas Kooperationspartner, um 17 Uhr gegen die BSW Sixers antreten. In der Erich-Wünsch-Halle. In der dritten Liga. In einer anderen Basketball-Welt.

Malte Delow ist Teil von großen Alba-Siegen

Trotzdem kann Malte Delow niemand nehmen, dass er in den vergangenen Monaten in Europas Königsklasse nicht nur sehr viele Eindrücke sammeln konnte. Er hat auch Eindruck hinterlassen. Als er einmal im Spiel gegen Khimki Moskau dessen Star Alexej Shved den Ball klaute, ihn zu Luke Sikma passte und der per Dunking vollendete. Als er gegen Maccabi Tel Aviv oder Efes Istanbul kess Dreipunktewürfe verwandelte. Oder als er national im Topspiel gegen Bayern München einen der besten Verteidiger der Bundesliga, Nihad Djedovic, wie einen Lehrling umkurvte und per Korbleger traf.

„Malte ist ein kluger Junge, sehr spielintelligent“, lobt Geschäftsführer Marco Baldi das nächste Juwel aus der Alba-Nachwuchsarbeit nach solchen inzwischen gestandenen Größen wie Niels Giffey, den Wagner-Brüdern Moritz und Franz, Jonas Mattisseck oder Tim Schneider. „Und er hat keine Berührungsangst. Respekt ja, aber er ist völlig angstfrei.“ Natürlich wachse das Selbstvertrauen mit jeder gelungenen Aktion. Baldi sagt: „Es ist toll, wie er sich entwickelt.“

Manager Baldi lobt das nächste Alba-Juwel

Auch wenn alles jetzt wieder eine Nummer kleiner wird, zumindest im Spiel. Delow hat noch einen Ausbildungsvertrag, der nach zwei Jahren im Sommer ausläuft. Er trainiert weiter mit den Alba-Profis und kommt zu Einsätzen, wenn der Europaligist Verletzungsprobleme hat. Die hatte der Klub reichlich seit Saisonbeginn. Und so bestritt Malte Delow zwölf Partien in der Euroleague, im Durchschnitt siebeneinhalb Minuten. Dazu zehn Spiele in nationalen Wettbewerben, da waren es knapp neun Minuten. Entwicklungstendenz: steigend. Doch jetzt ist der Kader wieder fast komplett.

Der 19-Jährige, der im Alter von zwölf Jahren vom Fußball zum Basketball wechselte und der in deutschen Nachwuchs-Nationalteams einen Stammplatz hat, hat es genossen, Teil von allem zu sein. Teil vom Sieg über die Bayern, „das hat extrem Spaß gemacht. Schon als Fan wollte ich früher immer, dass Alba diese Spiele gewinnt“. Teil vom Sieg über Khimki und Shved, „das sind die Duelle, auf die man sich freut. Ich kannte den ja nur aus dem Fernsehen“.

Gegen Real Madrid war sogar Delow mal aufgeregt

Und Teil der Emotionen, die besonders in der Euroleague enorm groß sind. Sein persönliches Highlight war das Spiel bei Real Madrid, obwohl Alba es klar verlor. Aber Malte Delow, der Junge aus Pankow, stand in der Starting Five. „Da war ich sehr aufgeregt“, gibt er zu, „weil ich mich umgeschaut habe und erkannte, wer da außer mir noch alles auf dem Feld stand.“

In solchen Augenblicken ist er so dankbar wie motiviert. „Ich habe extremes Glück mit meinen Coaches und meinen Mitspielern“, sagt er. Bei Alba würden alle gleich behandelt. Wenn Spieler verletzt fehlen: „Das ist für den Verein schwer, aber dafür gibt es ja uns Doppel-Lizenzler. Für mich ist es die ideale Situation, mich ans Profidasein zu gewöhnen.“ Nichts anderes, als Profi zu werden, ist sein Ziel. Bei Alba wissen sie jetzt jedenfalls, was Malte Delow schon alles kann.

