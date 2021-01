Sikmas Rückkehr ist für Alba Gold wert

Gehören Sie auch zu den Leuten, die sich furchtbar über die Fehlpässe von Luke Sikma ärgern können? Über die Lässigkeit, die er in manchen Situationen an den Tag legt, wenn alle anderen vor Anspannung fast zu platzen drohen, die Zuschauer eingeschlossen? Ganz ehrlich, mir geht das so. Also, hin und wieder in schwachen Momenten jedenfalls. Zum Beispiel in Vitoria am Freitagabend. Da war ich mir zwischendurch sicher: Der Amerikaner verdaddelt den greifbaren Sieg im Alleingang.

Statistiken belegen Sikmas Wert für Alba Berlin

Nur: Regelmäßig belehrt einen die Statistik am Ende des Spiels eines Besseren. Okay, die fünf Ballverluste (schlechtester Alba-Wert) hatte man richtig mitgezählt. Aber dass er wirklich acht Rebounds (bester Alba-Wert) geholt und sechs Assists (zweitbester Alba-Wert) verteilt hat, fiel gar nicht so auf. Und dass er, obwohl gerade erst von einer Muskelverletzung im Oberschenkel genesen, 25:27 Minuten (bester Alba-Wert) mit von der Partie war, ging auch ein bisschen unter.

Alba-Highlights vom Sieg in Vitoria

Eines jedoch konnte jeder sehen. Luke Sikma stand im Zentrum des Abwehr-Bollwerks, das dem spanischen Meister in der zweiten Halbzeit beim Berliner 84:77-Sieg nur ganze 27 Punkte gestattete. Seine Entschlossenheit in der Verteidigung überträgt sich auf seine Mitspieler. Und so sehr seine Turnovers manchmal schmerzen mögen, sehr häufig steckt hinter seinen Pässen eben eine besondere Idee, ein genialer Plan, den nicht immer alle mitdenken. Weil sie oft so unvorhersehbar sind.

Alba und Sikma stehen für Unberechenbarkeit

Genau diese Unberechenbarkeit aber ist ein wesentlicher Bestandteil des Alba-Stils, wie ihn die Mannschaft seit ein paar Jahren vorträgt. Der den Klub im Kampf mit Europas Größten wettbewerbsfähig macht, immer wieder zu verblüffenden Erfolgen führt. Der vor Kurzem mit dem Ergebnis einer Umfrage geadelt wurde, demzufolge die Manager aller 18 Teams in der Königsklasse niemand anders als Alba Berlin lieber beim Basketballspielen zusehen.

Natürlich ist es schön für Alba und hilft der Mannschaft enorm, dass mit Peyton Siva und Marcus Eriksson weitere Rückkehrer in Vitoria sehr starke Leistungen zeigten. Für den attraktiven Alba-Basketball steht trotzdem niemand so sehr wie Luke Sikma. Deswegen nehmen wir uns jetzt vielleicht alle mal vor, uns nicht mehr über seine Fehlpässe zu ärgern.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.