Alba mit neuntem Sieg im zehnten Spiel

Johannes Thiemann (2.v.l.) und Ben Lammers (r.) mussten in Braunschweig mit harten Bandagen kämpfen.

Alba Berlin hat sich durch einen 82:76-Sieg in Braunschweig wieder auf Platz vier der Basketballl-Bundesliga verbessert.

Berlin. Ganz allmählich nähert sich der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin wieder seiner Bestbesetzung. Am Sonntag im Bundesligaspiel bei den Löwen Braunschweig meldete sich auch Marcus Eriksson wieder im Team zurück. Der Schwede hatte wochenlang wegen einer Sprunggelenkverletzung gefehlt. Er konnte sogar acht Punkte zum 82:76 (51:43)-Erfolg seiner Mannschaft beitragen.

Für Alba, das immer noch nach dessen Covid-19-Infektion auf Trainer Aito Garcia Reneses und seinen Kapitän Niels Giffey (Sehnenentzündung im Fuß) verzichten muss, war es in der Basketball-Bundesliga der neunte Sieg im zehnten Spiel. Damit rückten die Berliner an Bayern München vorbei auf Rang vier der Tabelle vor. Am Mittwoch (19 Uhr) treffen sie schon wieder auf Braunschweig - dann im Vorrundenspiel um den BBL-Pokal.

Das Resultat der ersten Halbzeit spricht für die guten Wurfquoten beider Teams - aber auch für manche Unaufmerksamkeit in den Verteidigungsreihen. Sowohl Alba als auch die mit erheblichen Verletzungsproblemen kämpfenden Niedersachsen hatten viele freie Würfe. Doch die Gäste hatten eben noch ein paar mehr davon, einige sehr schön herausgespielt, und nutzten dies, in Führung zu gehen. In der sechsten Minuten lagen sie nach einem Wurf von Louis Olinde 19:11 vorn.

Alba Berlins 11:0-Lauf Mitte der ersten Halbzeit entscheidet

Die Braunschweiger kämpften sich zwar bis zum Viertelende auf 26:26 heran, doch gleich zu Beginn der zweiten zehn Minuten legten die Berliner einen 11:0-Lauf hin, an dem auch Eriksson per Dreier beteiligt war. Von dieser Führung profitierten sie bis zum Ende, gaben sie nie ganz aus der Hand, ohne dabei eine überzeugende Vorstellung zu bieten.

Vor allem das dritte Viertel war schon fast gruselig anzusehen. "Es war richtige Arbeit", gab Nationalspieler Olinde zu, mit 13 Punkten zweitbester Berliner Werfer nach Simone Fontecchio (16). "Es fiel uns sehr schwer, mit Energie ins Spiel zu kommen und in unser Spiel zu finden." Was auch an den Löwen lag.

Mal nervten sie ihren Kontrahenten mit ihrer Zonenverteidigung, mal auch mit ihren sehr starken Distanzwürfen, allen voran Lukas Meisner (17 Punkte) und Bazoumana Koné (14). Oft kamen die Alba-Profis aber auch einfach einen Schritt zu spät. Es schien so, als wollten sie nicht mehr als unbedingt nötig investieren für den Sieg. Außerdem konnten sie mit der Leistung der Schiedsrichter nicht einverstanden sein: 27 Mal durfte Braunschweig an die Freiwurflinie treten, nur neun Mal Berlin, sicher keine gerechtes Verhältnis. Doch nach einem trotzdem gewonnenen Spiel halten sich die Diskussionen darüber naturgemäß in Grenzen.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.