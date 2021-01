Johannes Thiemann ist verliebt in Berlin

Johannes Thiemann startet in seiner dritten Saison bei Alba richtig durch. Dafür nimmt der Center sogar eine Umschulung in Kauf.

Berlin. Auch der Stärkste stößt irgendwann an Grenzen. Sechs Basketballspiele in zwölf Tagen: „Das ist schon hart, man spürt, wie die Energie schwindet", sagt Johannes Thiemann. Gleichzeitig nimmt er den Kraftakt pragmatisch: „Die Situation ist eben so. Wir werden den Spielplan nicht ändern können." Er und Alba Berlin müssen da jetzt irgendwie durch. Bis Ende des Monats stehen noch sieben Partien an, in 15 Tagen. Den Anfang macht an diesem Sonntag (20.30 Uhr, Magentasport) das Bundesligaspiel bei den Löwen Braunschweig.

Alba Berlin steckt in einem kleinen Energieloch

Wie es um die Reserven des 26-Jährigen steht, war in jenem sechsten Spiel zu sehen, am Donnerstag bei der 70:84-Niederlage gegen Mailand. „Wir waren alle in einem kleinen Energieloch", erklärt er sich die Niederlage. Thiemann kämpfte und rackerte, holte sieben Rebounds. Aber er spürte auch seine Kraft erlahmen. „Ich hab versucht, gut zu verteidigen. Ich glaube, ich konnte meinem Team damit etwas geben. Doch ich hatte kein Wurfglück", erkennt der 2,06 Meter große Athlet selbst. Die Punkte sind nun mal das, was in Basketball-Statistiken am hellsten leuchtet. Johannes Thiemann will sich allerdings nicht allein über schöne Schüsse definieren. Und nicht über den einen besonderen Sieg, den einen besonderen Abend.

Einen solchen hatte der gebürtige Trierer Anfang Januar beim 95:91 gegen Baskonia Vitoria. Danach wurde er mit Lob überhäuft, weil er drei Distanzwürfe verwandelt hatte, darunter den besonders wichtigen zum 89:89. Am Ende standen 14 Punkte in seinem Leistungsnachweis, dazu je fünf Rebounds und Korbvorlagen. War das in seiner dritten Saison im Alba-Trikot sein bestes Spiel? „Ich würde sagen: ja", antwortet Thiemann zögerlich, „natürlich freue ich mich über die Anerkennung. Auch darüber, ein Euroleague-Spiel gewonnen zu haben. Mir ist trotzdem wichtiger, langfristig etwas zu gewinnen." Wie in der vergangenen Saison den deutschen Pokal und die deutsche Meisterschaft.

Mit Lkw-Reifen hat Thiemann körperliche Grundlagen geschaffen

Richtig durchgestartet ist der Center erst in dieser Saison. Zum einen, weil er sich gemeinsam mit dem aus München nach Berlin gewechselten Maodo Lo so hart vorbereitete wie noch nie. Diesmal standen im Sommer keine Lehrgänge und Spiele mit dem Nationalteam an, für das er seit 2016 schon 45 Mal zum Einsatz kam. Sondern Krafttraining mit Lkw-Reifen und andere Gemeinheiten, was sich im Nachhinein als gute Investition erwies. Zum anderen half ihm das Verletzungspech im Team, von dem er verschont blieb. So musste er nicht nur auf seiner angestammten Position fünf unter dem Korb ran, sondern auch auf der vier des Power Forwards, weil Luke Sikma und Niels Giffey dort ausfielen.

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren, in denen Thiemann mal mit muskulären, mal mit Leistenproblemen zu kämpfen hatte und schließlich mit zwei Gehirnerschütterungen, ist seine Einsatzzeit deutlich gestiegen. Nicht nur das. „So schwierig die Situation mit den vielen Verletzten ist", sagt der Sohn einer Deutschen und eines Mannes aus Kamerun, „sie hat auch etwas Beflügelndes und Befreiendes. Jeder muss jetzt Würfe nehmen, mit Selbstvertrauen Verantwortung übernehmen." Jeder muss liefern. Johannes Thiemann, den alle bei Alba nur „JT" nennen, liefert auf imponierende Weise.

Am liebsten würde Alba Berlin Thiemann behalten

In nahezu allen Bereichen hat er seine statistischen Werte deutlich verbessert, ob bei den Punkten, Rebounds, Assists oder Wurfquoten. In zehn Spielen in nationalen Wettbewerben dieser Saison hat er neun Mal zweistellig gepunktet (Durchschnitt 12,2), in der Euroleague in 18 Spielen sechs Mal (7,6). Die Entwicklung haben sie in seinem Verein registriert. „JT hat einen richtigen Schritt vorwärts gemacht", lobt Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. Das liege nicht zuletzt an seinen häufigen Einsätzen als Power Forward. „Dazu ist er sehr professionell und bescheiden."

Thiemanns Vertrag läuft im Sommer aus, doch Ojeda sagt: „Wir würden ihn gern behalten. Und wir würden uns freuen, wenn er das genauso sieht." Deshalb sei der Plan, den Umschulungsprozess fortzusetzen. „In der Euroleague ist es für ihn schwerer auf der Centerposition, weil er es dort oft mit noch größeren Gegnern zu tun bekommt. Auf der Vier ist das anders, dort kann er sein Maximum-Level erreichen", sagt Ojeda. Zu verbessern gibt es noch genug, zum Beispiel, wie man die Angriffe abschließt - per Zug zum Korb oder mit einem schnellen Wurf. „Ich werfe ein bisschen langsam", weiß Thiemann, „als Power Forward bekommt man dafür nicht so viel Zeit wie als Center."

Thiemann genießt seine Zeit bei Alba Berlin

Er will daran arbeiten, auch an seinem Abwehrverhalten gegen wendigere Spieler. So oder so wird ihm auf den beiden großen Positionen viel Physis, körperlicher Einsatz abverlangt - was er gerade mag. „Die letzten Jahre war ich meistens Center. Vieles ist mir da in Fleisch und Blut übergegangen." Was er in anderer Rolle erst noch verinnerlichen müsse, „aber ich traue mir das zu".

Seine Zeit bei Alba genießt der frühere Bamberger und Ludwigsburger, „ich habe schon jetzt sehr viel gelernt von Trainer Aito, meinen Mitspielern und der ganzen Organisation". In der Stadt fühle er sich ebenso wie seine Freundin sehr wohl, sagt er, sogar in Pandemie-Zeiten: „Ich bin verliebt in Berlin." Das klingt nach einer leichten Verhandlungsposition für Ojeda im Sommer. Die Saison ist ja auch schon anstrengend genug.

