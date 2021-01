Alba Berlin braucht Zeit, wo gar keine Zeit ist

Berlin. Wären nicht Corona-Zeiten und deshalb keine Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena gewesen, es hätte 2:33 Minuten vor Ende des ersten Viertels einen Jubelorkan gegeben. Da wurde im Spiel Alba Berlins gegen Armani Mailand nämlich Luke Sikma eingewechselt, "the brain" des Teams, sein Gehirn, der Spiritus rector. Eine Oberschenkelverletzung war in nur zwei Wochen ausgestanden. War zum Glück nicht so schlimm, sagte er im TV-Interview. Sein erstes Spiel nach der Pause: in knapp 17 Minuten acht Punkte ohne Fehlwurf, zwei Rebounds, ein Ballgewinn, eine Korbvorlage - Sikma eben. Aber das Spiel ging verloren.

Bereits zwei Tage zuvor war Peyton Siva nach einem auskuriertem Muskelfaserriss bei Efes Istanbul wieder dabei. Hat sich herangetastet. Sein Zeugnis gegen Mailand: So lange gespielt wie Sikma, zwei Dreier verwandelt, zwei Korbvorlagen gegeben, ordentlich für jemanden, der seinen Platz in der Mannschaft zurückhaben will. Aber das Spiel ging verloren.

Alba Berlin hat auch dezimiert große Siege gefeiert

Doch müsste es jetzt nicht eigentlich bald laufen wie geschmiert, noch besser als in der Zeit, in der sie fehlten? In der immerhin Bayern München, Baskonia Vitoria und - na gut - auch die Gießen 46ers geschlagen wurden. Mit Sikma und Siva ist Alba doch allemal stärker. Nur wie das bei Milchmädchenrechnungen so ist: So einfach liegen die Dinge nicht.

Sicher, Alba hat jetzt wieder zwei sehr starke Spieler im Kader, die möglichst schnell ihre Topform finden sollen. Die bekommen sie durch Spielzeit, die andere nun nicht mehr erhalten können. Ergänzungsprofis wie Kresimir Nikic und Malte Delow, die selbstverständlich Platz auf der Bank nehmen, wenn die Leistungsträger verfügbar sind. Die nicht so viel geben können wie Sikma und Siva. Und die trotzdem sehr wichtig waren in der Zeit, als Sikma und Siva fehlten.

Energie, Unberechenbarkeit, aber auch giftige Verteidigung und sogar mal ein Dreier des 19 Jahre jungen Delow in Istanbul: Ihre kleinen Erfolge machten die ganze Mannschaft größer, beflügelten alle. Alle mussten ja neue Rollen ausfüllen. Ohne den ersten Spielmacher Siva trugen Jayson Granger und Maodo Lo, auch Jonas Mattisseck, mehr Verantwortung. Das haben sie überragend gemacht. Ohne Sikma und den ebenfalls verletzten Niels Giffey waren umso mehr Johannes Thiemann und Tim Schneider gefordert. Sie haben bewiesen, dass auf sie Verlass ist, mehr noch: dass sie diese Rollen vorübergehend übernehmen können.

Bei Alba Berlin werden die Karten neu gemischt

Jetzt wird das Personal neu gemischt. Mit mehr Quantität und mehr Qualität. Das Ergebnis muss sich einspielen, erst recht, wenn bald auch noch Marcus Eriksson zurückkommt. Es wird Alba gut tun, wieder mehr Alternativen zu haben, die Endlichkeit von Wundertaten wurde gegen Istanbul und Mailand deutlich. Dieser Integrations-Prozess braucht eigentlich Zeit, doch die Aufgaben bis Ende Januar lauten: zweimal Braunschweig in Bundesliga in Pokal, Vitoria, Würzburg, ZSKA Moskau, Real Madrid und Vechta. Da bleibt wenig Zeit für das, was Zeit braucht.

Was aber auch alternativlos ist. So schön die Momentaufnahmen gegen München und Vitoria waren - Alba braucht möglichst alle seine Spieler, möglichst auch Giffey, wenn das große Ganze nicht aus dem Blickfeld geraten soll. Der deutsche Meister und Pokalsieger hat schließlich zwei nationale Titel verteidigen.