Alba Berlin kann nicht ständig Wunder vollbringen

Berlin. Mit dem Erfolg steigen die Ansprüche. Nach den Triumphen über Bayern München und Baskonia Vitoria verlor Alba Berlin am Donnerstagabend klar 73:85 gegen Maccabi Tel Aviv. Obwohl der israelische Rekordmeister in der Tabelle der Euroleague vor dem Spiel punktgleich mit den Berlinern war. Hätte man da nicht gewinnen müssen? Gewinnen sollen? Man hätte sicher gewinnen können. Wenn im eigenen Team ein oder zwei Profis gefehlt hätten statt fünf. Und der Rest nicht das dritte Spiel in fünf Tagen gegen einen ausgeruhten Top-Gegner hätte bestreiten müssen.

Sensationen vernebeln manchmal ein bisschen die Sinne. Nur, um kurz die Verhältnisse klarzustellen: Maccabi ist ein Klub, der insgesamt sechs Mal den Europapokal der Landesmeister oder die Suproleague oder die Euroleague gewonnen hat, mit anderen Worten: das beste Vereinsteam des Kontinents stellte, zuletzt 2014. Alba hat 1995 einmal den Korac-Cup gewonnen. Maccabi ist zum achten Mal in Berlin gegen Alba angetreten und hat zum siebten Mal gewonnen. Nur einmal, bei der Premiere im Januar 1997, siegten die Gastgeber. Es ist also nichts Schockierendes passiert. Die Berliner Spieler sind schlicht erschöpft. Als aus einer 15:10-Führung ein 17:34-Rückstand wurde, war der Drops gelutscht, wie es so schön heißt.

Jayson Granger ist bei Alba Berlin zum Stabilisator geworden

Selbst in diesem Spiel gab es aber positive Aspekte am Alba-Auftritt. Die Mannschaft traf schlecht, doch sie gab nicht auf. Das dritte und vierte Viertel und somit die zweite Halbzeit gewann sie sogar. Obwohl Aito-Vertreter Israel Gonzalez viele Minuten nur mit Deutschen bestritt, erneut dem Nachwuchs viel Einsatzzeit gönnte, um die verbliebenen Leistungsträger zu entlasten. Der Associate Headcoach machte dabei ebenso wieder einen guten Job wie die jungen Männer, die er aufs Feld schickte. Jonas Mattisseck (20) ist aus der Rotation nicht mehr wegzudenken. Malte Delow (19) gewinnt immer mehr an Mut und Qualität. Da wird Vertrauen in Leistung zurückgezahlt.

Wie schon gegen Vitoria überzeugte erneut Jayson Granger als Denker und Lenker. Dem Uruguayer schlug bei seiner Verpflichtung so viel Skepsis entgegen, weil er gerade erst einen Achillessehnenriss auskuriert hatte. Ob er eine Saison durchhalten könne? Nun hat er als einziger seines Teams alle 27 Partien absolviert. Tendenz: steigende Leistung. Double-Double gegen Vitoria, Double-Double auch gegen Tel Aviv - Granger gibt der jungen Truppe Sicherheit und Stabilität.

Vitoria besiegt nach Niederlage in Berlin ZSKA Moskau

Natürlich hätte ein weiterer Erfolg die Ambitionen des Vereins, irgendwann ans Tor zum Play-off zu klopfen, nachhaltig gestützt. Gut möglich, dass er mit Luke Sikma, Peyton Siva, Niels Giffey und Marcus Eriksson sogar gelungen wäre. Doch Wunder lassen sich nun mal im Sport nicht beliebig wiederholen. Dann lieber noch einmal die Höhepunkte vom Erfolg über Vitoria anschauen. Wer ist schon Vitoria? Nur, um kurz die Verhältnisse klarzustellen: Das ist der spanische Meister, der zwei Tage nach der Niederlage in Berlin Europas aktuelle Nummer eins ZSKA Moskau geschlagen nach Hause schickte. In Bestbesetzung übrigens.

