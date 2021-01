"Ich lerne immer noch jeden Tag von Aito"

Berlin. Einem Gerücht muss Israel Gonzalez erst einmal ernsthaft widersprechen. Dem Gerücht, dass es mehr Auszeiten bei Alba Berlin gebe, jetzt, wo er den an Covid-19 erkrankten Cheftrainer Aito Garcia Reneses vertritt. „Das sehe ich nicht so“, sagt der 45-Jährige nach dem 95:91 in der Basketball-Euroleague über Baskonia Vitoria. Die Situationen, die im Spiel entstehen, würden im Training schließlich geübt, sie müssten auf dem Spielfeld gelöst werden. „Heute haben wir Auszeiten genommen, weil wir Erholungspausen brauchten. Wir hatten so wenige Spieler“, erklärt er. Überhaupt: „Auszeiten sind keine Zauberei.“

Unaufgeregt spricht er, bescheiden, und immer bleibt Aito im Spiel, der Mann, mit dem er schon er in der sechsten Saison zusammenarbeitet. Von 2014 bis 2016 bildeten sie bei CB Gran Canaria in Spaniens erster Liga ein Gespann. Nun tun sie das bereits im vierten Jahr bei Alba. Auch in dieser komplizierten Situation sind sie in ständigem Kontakt. „Wir sprechen zwei-, dreimal am Tag, tauschen eine Menge Text über WhatsApp aus“, berichtet Gonzalez, „er macht viele Vorschläge, ich informiere ihn über alles, was wir gerade tun. Er führt das Team.“

Aito kann stolz sein auf das, was sein Team leistet

Der 74-Jährige kann sehr stolz sein auf das, was seine Mannschaft leistet, die ohne ihn und fünf verletzte Spieler gerade mit Bayern München und Vitoria zwei europäische Topteams bezwungen hat. Und auf seinen Schüler, der ihn so erfolgreich vertritt. Zwei von drei Spielen als Cheftrainer hat er gewonnen. Gonzalez mag aus seiner Rolle nichts Größeres machen, als sie ist. „Es ist für mich kein Unterschied, ob ich als Headcoach oder als Assistent verliere oder gewinne. Ich gebe so oder so hundert Prozent.“ Natürlich schmerze es zu verlieren, und es mache glücklich zu gewinnen. Nur: „Das Gefühl ist das gleiche.“ Vielleicht sei es etwas spezieller, weil er nun im Fokus steht, „aber das kümmert mich nicht“.

Wichtiger wird ihm sein, was die Spieler über seine Arbeit denken. Etwa Luke Sikma: „Israel macht einen großartigen Job“, findet einer der aktuell verletzten Leistungsträger der Mannschaft, „alle haben großen Respekt vor ihm. Wir vertrauen ihm sehr als Headcoach.“ Diese Position wird Gonzalez auch an diesem Donnerstag (20 Uhr, Magentasport) einnehmen, wenn mit Maccabi Tel Aviv das nächste europäische Schwergewicht in Berlin aufläuft. „Aito braucht noch Pause und Erholung, bis er wieder bereit ist“, sagt sein Stellvertreter, „Coaching ist sein Leben, er genießt es sehr. Ganz sicher würde er am liebsten schon jetzt bei uns sein.“

Alba-Sportdirektor Himar Ojeda fördert Gonzalez schon lange

Bis es so weit ist, übernimmt Gonzalez. Er hat das bereits beim BC Gran Canaria für zwei, drei Spiele gemacht, als Garcia Reneses gesundheitliche Probleme quälten. Ansonsten war er die meiste Zeit seiner auch schon mehr als zwanzig Jahre währenden Trainerkarriere Assistent. Nur 2008 stieg Gonzalez in seiner Heimatstadt einmal Mitte der Saison zum Headcoach des Zweitligisten Cantabria Torrelavega auf. Er beendete sie mit Erfolg. Danach jedoch geriet der Verein in finanzielle Turbulenzen. Alba-Sportdirektor Himar Ojeda, damals auf Gran Canaria Manager, holte den jungen Mann auf die Insel, wo er bis 2017 blieb.

Ojeda hält große Stücke auf Gonzalez. Der habe immerhin schon einige große Lehrmeister gehabt: Nicht nur Garcia Reneses, sondern auch Luis Casimiro (jetzt Unicaja Malaga), Pablo Laso (Real Madrid) oder Pedro Martinez (TDK Manresa), allesamt Koryphäen in Spaniens Trainergilde, begleitete er als Assistent. „Ich hoffe, dass das noch nicht so bald geschehen wird. Aber wenn Aito irgendwann aufhört, ist Israel Stand jetzt meine Nummer-eins-Option für seine Nachfolge“, sagt Ojeda.

Bei Alba Berlin Aufstieg zum Associate Headcoach

So weit denkt Gonzalez, der mit Frau und 13 Jahre alter Tochter in Berlin lebt, noch nicht. Eher ist das Gegenteil der Fall. „Mein Ziel ist es, so viel von Aito zu lernen, wie ich kann. Und versuchen, mein Bestes zu geben, um dem Team zu helfen.“ Danach werde alles kommen, „wie es kommt. Ich habe Geduld.“ Wie sehr seine Arbeit anerkannt wird, bekam er schon zu Saisonbeginn schriftlich. Da beförderte ihn Alba vom Assistant Coach zum Associate Headcoach, zu einer Art Cheftrainer-Stellvertreter. Diesen Posten füllt er nun mehr aus, als ihm selbst vielleicht lieb ist. Und freut sich auf den Tag, wenn sein Chef wieder da ist.

Aber kann man nach sechs gemeinsamen Jahren überhaupt noch so viel voneinander lernen? Ungläubiger Blick. „Ich lerne immer noch jeden Tag von Aito“, antwortet Gonzalez, „er hat 50 Jahre Erfahrung als Basketball-Coach. Aito bleibt ja nicht auf dem Standard, den er hat. Er interessiert sich für alles Neue.“ Er selbst habe das Gefühl, dass sein Landsmann alles über Basketball wisse, nicht nur über die Taktik, einfach alles. „Aito ist der beste Coach. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihm arbeiten kann.“

Philosophien von Alba Berlin und beider Trainer passen

In vielerlei Hinsicht eifert er dem fast dreißig Jahre Älteren nach, das ist aus manchen seiner Sätze herauszuhören. „Ich bin sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit den Spielern. Ich versuche, ihnen zu helfen, und sie versuchen, mir zu helfen. Die Teamchemie ist intakt“, sagt er etwa. „Wenn wir diese Phase gut überstehen, werden wir stärker sein und besser. Weil wir mehr Vertrauen in unsere Mitspieler haben.“

Immer geht es um das gemeinsame Ziel, um Vertrauen, um Kontinuität. „Beide haben eine gute Verbindung“, beobachtet Ojeda, beide haben ähnliche Vorstellungen vom Spiel und wie man sie gewinnen kann. Gonzalez nutzt jetzt nicht die Gelegenheit, ganz neue Dinge auszuprobieren, eine andere Philosophie einzubringen. Weil es die gleiche ist wie bei Garcia Reneses. Gonzalez: „Es ist nicht das Wichtigste, zu gewinnen oder zu verlieren. Es ist das Wichtigste, zu versuchen, unser Bestes zu geben.“

Druck verspüre er nicht. Für ihn liegt das an der Philosophie des Klubs, jeden Tag besser zu werden. „Wir denken an die Zukunft, an das Saisonende, an das nächste Jahr, sogar an die nächsten drei Jahre. Es ist ja nicht so, dass nach diesen zwei Wochen eine Geschichte endet.“ Aber es könnte sein, dass diese Zeit die Zukunft stark beeinflusst. Gerade die von Israel Gonzalez.

