Alba auch von Vitoria nicht aufzuhalten

Berlin. Zwei Tage nach dem begeisternden 85:72 in der Basketball-Bundesliga gegen Bayern hat Alba Berlin in der Euroleague einen weiteren unerwarteten Sieg gefeiert, den ersten in der Königsklasse nach drei Niederlagen. Mit einer begeisternden Leistung kämpfte der deutsche Meister trotz seiner vielen Verletzungen auch Baskonia Vitoria mit 94:91 (45:44) nieder. Es war in der Euroleague für Alba der siebte Saisonsieg.

Es war ein gänzlich anderes Spiel als zwei Tage zuvor. Hatten die Berliner da noch fast jeden Wurf aus der Distanz vergeben, trafen sie nun um so besser. Ob Jayson Granger, der enorm stark aufspielende Johannes Thiemann oder Tim Schneider - fast jeder Schuss war ein Treffer. Neun von 13 Dreiern bis zur Halbzeit verwandelt, solch eine Quote hat man selten. Aber die Spanier, im vergangenen Sommer zum vierten Mal Meister ihres Landes geworden, ließen sich davon nicht schocken, sondern hatten ein anderes Mittel, dranzubleiben. Spielten sie über ihre riesigen Center Youssoupha Fall, Ilmane Diop oder Tonye Jekiri, fanden die Gastgeber kaum ein Mittel, diese zu stoppen. Und so war zur Hälfte der Partie alles noch völlig offen.

Bei Alba führte Jayson Granger erneut das Spiel

Eine unterschiedliche Rolle spielten in ihren Teams zwei Profis, die vor der Saison die Seiten gewechselt hatten. Der Litauer Rokas Giedraitis, vergangene Saison noch Topscorer der Berliner, kam nun für die Basken auf neun Punkte und hat wenig von seiner Treffsicherheit eingebüßt, erhielt aber nicht viel Spielzeit. Bei Alba führte der Uruguayer Jayson Granger erneut mit viel Routine das Spiel und erzielte als Topscorer 21 Punkte. Nicht viel nach standen ihm Maodo Lo (19), Simone Fontecchio (15), Johannes Thiemann (14) und Jonas Mattisseck (12).

Nach der Halbzeit erhöhten die Gäste in der Verteidigung den Druck enorm. Dennoch antwortete Alba mit einer Serie von 8:0 Punkten zum 53:44. Immer giftiger reagierte Vitoria, die Berliner kamen nur noch in sehr schwere Wurfpositionen. Trafen jedoch zunächst traumwandlerisch sicher von der Dreipunkte, dreizehn von 19 lautete inzwischen die Quote, 64:52 der Zwischenstand. Es gab kein Nachlassen beim Spanischen Meister, Diskussionen mit den Schiedsrichtern und ein Technisches Foul gegen Spielmacher Pierria Henry. Aber nach drei Vierteln war Vitoria wieder dran beim 74:72 für Alba.

Bei Alba häuften sich die Fehler

Der Dauerdruck wirkte sich aus. Bei Alba häuften sich die Fehler, auch Fehlwürfe auch aus Nahdistanz. Es machte sich bemerkbar, dass Trainer Israel Gonzalez nur zehn gesunde Spieler zur Verfügung stehen, Luke Sikma, Niels Giffey, Marcus Eriksson und Peyton Siva nach wie vor verletzt zuschauen müssen. Der Rest kämpfte sich dennoch selbstbewusst und tapfer vom 74:79 auf 82:82 heran. Dann noch einmal von 84:89 auf 89:89. Und am Ende zahlte sich die Tapferkeit aus. Lo brachte Alba mit einem Dreipunktspiel 34 Sekunden vor Schluss 94:91 in Führung, Thiemann erhöhte mit einem Freiwurf sieben Sekunden vor dem Ende zum Endstand. Und Alba feierte nur kurz. Donnerstag (20 Uhr, Magentasport) geht es weiter gegen Maccabi Tel Aviv.

