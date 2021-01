Alba Berlin gelingt Sensation gegen Bayern

Berlin. Es gibt in der Mercedes-Benz Arena einen Bereich in der Nähe der Bank von Alba Berlin, in dem bei Spielen die verletzten Profis Platz nehmen. Dort setzten sich am Sonntagabend: Spielmacher Peyton Siva, Scharfschütze Marcus Eriksson sowie die Flügelspieler Niels Giffey und Luke Sikma. Ein Quartett, das allemal jeder Starting Five eines ambitionierten Basketball-Europaligisten gut zu Gesicht stünde. Hinzu gesellte sich mit Flügel Lorenz Brenneke ein fünfter Profi. Ein trauriger Anblick.

Und eigentlich ein hoffnungsloser Ausgangspunkt, wenn man im Top-Duell der Bundesliga auf Bayern München trifft. Doch der Teamgeist der Berliner ist nicht verletzt, sondern immer noch intakt, und Spiele gegen den Krösus aus Bayern setzen sowieso letzte Kräfte frei. Ein bisschen Balsam war außerdem, dass Center Ben Lammers von seiner Sprunggelenkverletzung so weit genesen war, dass er wieder eingesetzt werden konnte. Und so gab es am Ende nur lachende Gesichter auf Seiten der Berliner, denn sie gewannen 85:72 (39:36). Es war die zweite Niederlage in der Bundesliga für Bayern in dieser Saison, eine, die sehr überraschend kam.

Eine unglaubliche Leistung von Alba Berlin

Denn die dezimierten Gastgeber zeigten mit ihren letzten zehn Aufrechten eine unglaubliche Vorstellung. Und das, obwohl die Münchner sich zuletzt in einer überragenden Form präsentiert hatten - obwohl sie am Sonntag ebenfalls auf Vladimir Lucic und Zan Sisko wegen Verletzungen verzichten mussten. Aber auch der Rest war kurz vor Silvester stark genug, den FC Barcelona im Zaum zu halten. Nicht jedoch Alba Berlin.

Berlins Interims-Cheftrainer Israel Gonzalez, der den an Covid-19 erkrankten Aito Garcia Reneses vertritt und seinen ersten Sieg mit Alba feierte, hatte seine Mannschaft gut vorbereitet. Die Bayern kamen in der Offensive in der gesamten Spielzeit kaum zum Zuge und ließen sich auch in der Verteidigung häufig überraschen. Was wiederum ihren Trainer Andrea Trinchieri mächtig erzürnte. Seine Tiraden hallten durch die riesige leere Arena.

Mit jeder gelungenen Aktion wächst bei Alba Berlin der Mut

Alba schöpfte Mut mit jeder gelungenen Aktion. 18:12 lautete die Führung nach dem ersten Viertel, die beinahe bis zum Pausensignal verteidigt wurde. Dabei trafen die Berliner keinen ihrer sieben Distanzwürfe bis dahin. Aber sie verteidigten engagierter, setzten bei Fehlwürfen nach und verwandelten eben im zweiten Versuch. Jayson Granger (11 Punkte) hatte einen Sahnetag als Lenker des Geschehens.

Richtig irritiert waren die Bayern, als nach dem Seitenwechsel auch noch drei Dreier Albas in Folge in ihrem Korb landeten. Johannes Thiemann, der famose Louis Olinde (17 Punkte) und Jonas Mattisseck trafen. Wenig später stellte Lammers mit zwei verwandelten Freiwürfen eine 57:43-Führung her. Bayern kämpfte, Paul Zipser verkürzte den Münchner Rückstand, Trinchieri schimpfte, doch nach 33 Minuten hieß es nach einem Granger-Dreier 74:55 für Alba.

So ging es bis drei Minuten vor Schluss weiter. "Wenn wir so spielen wie heute, können wir jeden Gegner schlagen", freute sich Olinde. Und Lo ergänzte: "Ich freue mich einfach, dass wir mit so vielen Verletzten in der Lage waren, Bayern zu schlagen. Das war charakterstark." Diesen Charakter braucht sein Team bald wieder. Am Dienstag (20 Uhr, Magentasport) wartet mit Baskonia Vitoria die nächste sehr schwere Aufgabe auf die Berliner.