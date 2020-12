Bei Alba Berlin ist der Tank komplett leer

Berlin. Zehn Spiele in 22 Tagen sind einfach zu viel. Sind eigentlich Wahnsinn. Nach dem 62:91 in der Basketball-Euroleague bei Real Madrid waren die Spieler von Alba Berlin einfach nur froh, dass jetzt Weihnachten vor der Tür steht, ihre ausgelaugten Körper sich kurz erholen können.

Ein, zwei Tage ohne Körbe, Zonenverteidigung und den 2,20 Meter großen Alba-Albtraum Walter Tavares, der ihnen soeben gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Zahn gezogen hatte. Wobei man fairerweise hinzufügen muss, dass Real in einer großartigen Form ist und sicher auch einen deutschen Meister in besserer körperlicher Verfassung besiegt hätte.

Die Spanier haben ebenfalls nicht wenige Spiele im Dezember bestritten, allerdings alle acht gewonnen. In der Euroleague verließen sie in den vergangenen elf Partien zehn Mal als Sieger das Feld, nur bei Tabellenführer ZSKA Moskau unterlagen sie 73:74. Sie sind einer der Favoriten in der europäischen Königsklasse und haben einen so großen Kader, dass sie auch den Wechsel von Spielmacher Facundo Campazzo zu den Denver Nuggets in die NBA sowie den Ausfall von Flügelspieler Anthony Randolph (Achillessehnenriss) bis Saisonende verkraften können.

Trefferquote und Tempo von Alba Berlin sinken

Den Berlinern dagegen fehlt es mehr und mehr an Energie. Ihre Trefferquoten gehen ebenso runter wie ihr Tempospiel an Geschwindigkeit und Präzision im Abschluss verliert. Sie vermissen besonders ihre verletzten Schlüsselspieler Peyton Siva, Marcus Eriksson und Ben Lammers.

„Wir müssen sehen, dass wir sie so schnell wie möglich gesund bekommen“, sagte Trainer Aito Garcia Reneses, der die Leistungen beider Mannschaften im Spiel realistisch einschätzte: „Real war klar besser als wir, und zwar vom Anfang bis zum Ende.“

Nicht einmal ein bisschen Ergebniskosmetik war seinem Team vergönnt. Madrid gewann jedes Viertel und gab bis zur letzten Minute keinen Ball verloren, gewährte dem sowieso schon geschlagenen Kontrahenten keine einfachen Punkte.

Am Sonnabend tritt Alba Berlin beim MBC an

Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Berliner sechs ihrer zehn Spiele in 22 Tagen gewonnen haben, dabei unter anderem imponierende Erfolge in Valencia, gegen Fenerbahce Istanbul und Khimki Moskau feierten.

In Simone Fontecchio ist ein Profi ins Team zurückgekehrt, der wochenlang wegen einer Sprunggelenkverletzung gefehlt hatte. Marcus Eriksson dürfte der nächste Rückkehrer sein. Und es folgen im Januar zwei herbeigesehnte Wochen, in denen Alba kaum Reisestrapazen hat, stattdessen daheim auch mal trainieren kann.

Zunächst einmal aber freut sich schon am Sonnabend (18 Uhr, Magentasport) in der Bundesliga Gastgeber Mitteldeutscher BC auf Besuch aus Berlin. Es ist für Alba der Auftakt von weiteren zehn Spielen in 22 Tagen. Der Wahnsinn geht weiter. ​