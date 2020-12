Alba Berlin fürchtet gegen Real Madrid den nächsten Dämpfer

Nach der Niederlage gegen Panathinaikos Athen fürchtet Alba Berlin bei Real Madrid am Dienstag die nächste Pleite in der Euroleague.

Berlin. Alba Berlin hatte lange einen erstaunlichen Lauf in der Basketball-Euroleague. Nach einem holprigen Start in den internationalen Wettbewerb konnten die Berliner von den letzten fünf Partien vier teils haushoch gewinnen - bis am vergangenen Donnerstag dann der lang erwartete Dämpfer gegen Panathinaikos Athen kam (69:92). Ein Dämpfer, vor dessen Wiederholung man sich bei Alba am Dienstag bei Real Madrid (21 Uhr, Magentasport) durchaus fürchtet. „Große Mannschaft, großer Name. Schon seit Jahren sind sie ein Topteam der Euroleague“, warnte etwa Berlins Flügelspieler Louis Olinde.