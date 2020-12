Alba Berlin geht jetzt doch die Kraft aus

Alba Berlin hat mal wieder in der Europaliga verloren. Das kommt bei der Personallage nicht überraschend, findet Dietmar Wenck.

Phasenweise sah es aus, als würden die Spieler von Panathinaikos Athen jeden ihrer Distanzwürfe verwandeln. Gefühlt hatten sie am Ende eine Dreier-Quote von siebzig Prozent, während ihr Kontrahent Alba Berlin das Zielwasser verschüttet zu haben schien. Doch der Blick auf die Statistik zeigte: war gar nicht so! Panathinaikos 41,1 Prozent, Alba 41,4. Daran hat es also nicht gelegen.