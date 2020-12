Fachmagazin: Gießen 46ers trennen sich von Trainer Freyer

Muss als Trainer in Gießen gehen: Ingo Freyer.

Gießen. Die Gießen 46ers haben auf ihren schlechten Saisonstart reagiert und sich nach Informationen des Fachmagazins "BIG - Basketball in Deutschland" von Chefcoach Ingo Freyer getrennt.

Die Mittelhessen haben bislang alle sechs Partien in der Basketball-Bundesliga verloren und sind Tabellenletzter. Zuletzt gab es eine 93:105-Heimniederlage gegen den Mitteldeutschen BC. Der 49 Jahre alte Freyer war seit 2017 in Gießen tätig, zuvor arbeitete er lange Zeit in Hagen.

