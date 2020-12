Alba Berlins Fans dürfen ein bisschen träumen

Die Leistungen von Alba Berlin in Europa sind in mehrfacher Hinsicht verblüffend. Träumen ist erlaubt, findet Dietmar Wenck.

Wer sich die Tabelle der Basketball-Euroleague von oben anschaut und dabei eine deutsche Brille aufsetzt, stellt zunächst fest: Bayern München macht den Eindruck, es mit seinen Play-off-Plänen diesmal richtig ernst zu meinen. Neun Siege in 13 Spielen – alle Achtung. Da scheint vieles zusammenzupassen, wo es vergangene Saison noch hakte. Bei den Analysen für die Gründe sind die Experten einig. Die Bayern haben in Andrea Trinchieri den richtigen Trainer gefunden. Einen Antreiber – einen, der seinen Spielern Feuer macht. Und einen exzellenten Fachmann. In Summe das, was den Bayern zuletzt gefehlt hat.