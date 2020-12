Alba Berlin setzt Siegeszug in Europa fort

Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague seinen sechsten Saisonsieg geholt. In Belgrad gewann Alba 90:84 nach Verlängerung.

Berlin. Es war ein Spiel, das schon abgehakt schien. Alba Berlin lag bei Roter Stern Belgrad acht Minuten vor dem Ende mit 14 Punkten zurück (50:64), hatte jedes der vorangegangenen Viertel verloren, traf schlecht, passte viele Bälle ins Nirgendwo. Doch plötzlich war der deutsche Basketball-Meister hellwach, verwandelte vor allem durch Maodo Lo (21 Punkte) und Peyton Siva (19) traumwandlerisch sicher aus der Distanz und gewann in der Verlängerung 90:84 (76:76, 34:37). Es war der dritte Sieg in der Euroleague in Folge für Berlin, der Lohn ist Rang zwölf.

Alba Berlin bejubelt wichtigen Auswärtssieg

„Wir haben einen sehr wichtigen Auswärtssieg geholt“, freute sich der in der Schlussphase leicht verletzte Siva. „Wir haben unsere Linie nie verlassen, das war entscheidend“, ergänzte Lo, „ich bin sehr froh, wie wir in der Verlängerung gespielt haben.“ Und Trainer Aito Garcia Reneses sagte: „Wir hatten anfangs große Schwierigkeiten, aber unser Vertrauen behalten. Deshalb haben wir gewonnen.“

In der Anfangsphase spielten die Gäste gut, variabel, trafen zwar nicht aus der Distanz, lagen aber trotzdem in Führung. Dann jedoch vergab Alba mehr und mehr Chancen, seinen 13:7-Vorsprung auszubauen. Roter Stern gewann an Selbstbewusstsein. Obwohl ihr Topscorer Jordan Loyd (21 Punkte) fast dreißig Minuten lang ohne Punkte blieb und erst in der Endphase aufdrehte, übernahm Belgrad, vom Ex-Alba-Spieler und -Trainer Sasa Obradovic gecoacht, die Kontrolle.

Erst zum Schluss spielt Alba auch Alba-Basketball

Viertel für Viertel lagen die Serben vorn, 16:15 nach dem ersten, 37:34 nach dem zweiten, gar 57:48 nach dem dritten. Alba wirkte müde, hatte katastrophale Wurfquoten, viele Pässe kamen nicht an. Bis zu den letzten zehn Minuten. Jetzt schossen Lo in seinem besten Spiel für Alba und Siva die Belgrader Abwehr schwindelig. Zwei Minuten vor dem Ende glich Siva aus zum 71:71. Noch einmal führte Roter Stern 76:72, aber Niels Giffey und Luke Sikma mit zwei Freiwürfen brachten ihr Team in die Verlängerung.

Die dominierte Alba, hatte sich bei 87:79 rund zwei Minuten vor Schluss den entscheidenden Vorsprung herausgearbeitet. Endlich spielte Alba auch Alba-Basketball mit brillanten Offensivaktionen, während die verunsicherten Gastgeber ihre fünfte Niederlage in Folge hinnehmen mussten. Am Donnerstag (20 Uhr) wartet auf Alba bei Panathinaikos Athen die nächste Partie.

