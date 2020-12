Alba Berlin hofft auf den nächsten Euroleague-Hammer

Nach dem historischen Erfolg gegen Istanbul wartet am Dienstag mit Roter Stern Belgrad der nächste Gegner in der Euroleague.

Berlin. Auf einen historischen Sieg wie gegen Istanbul vergangenen Donnerstag (89:63) kann Alba Berlin aufgrund des kraftraubenden Terminplans nicht alle Tage hoffen. Trainer Aito Garcia Reneses gab sich daher kurz vor dem nächsten Duell in der Basketball-Euroleague auswärts gegen Roter Stern Belgrad am Dienstag (19 Uhr, Magentasport) betont zurückhaltend. „Wir müssen unsere eigene Müdigkeit so gut es geht ausblenden und uns auf ihre harte Arbeit in der Verteidigung einstellen“, sagte Reneses.