Der Istanbul-Gala folgt ein Arbeitssieg für Alba Berlin

Berlin. Drei Tage zuvor hatte Alba Berlin gegen Fenerbahce Istanbul eine Gala-Vorstellung in der Euroleague gezeigt. Am Sonntag in der Bundesliga gegen Brose Bamberg fiel der Sieg nicht ganz so leicht, mit 82:70 (41:31) war er aber ebenso verdient. Es war das Duell der neunmaligen deutschen Meister, ein Klassiker im deutschen Basketball. Im 96. Vergleich waren die Berliner zum 61. Mal erfolgreich. In der Tabelle belegen sie Rang fünf mit fünf Siegen aus sechs Spielen.

Zur Halbzeit führt Alba Berlin mit zehn Punkten

Die Alba-Taktik zu Beginn war einfach. Bei jedem Angriff wurde versucht, über den Gegenspieler des mit 1,80 Metern kleinsten Bambergers zum Abschluss zu kommen. Der kleinste Bamberger ist gebürtiger Berliner: Bennet Hundt spielt seit dieser Saison für die Franken. Zu Anfang ging der Plan auch sehr gut auf, schon in der sechsten Minute führten die Gastgeber mit zehn Punkten (16:6). Doch weder ließ sich Bennet Hundt entmutigen noch seine Mannschaft. Sie kämpften sich zurück, und Alba musste sich ein bisschen mehr einfallen lassen.

Weil von außen die Würfe nicht fallen wollten, versuchten die Berliner weiter ihre körperlichen Vorteile unter dem Korb zu nutzen. Besonders Johannes Thiemann (18 Punkte/sieben Rebounds) setzte sich hier vor der Halbzeitpause oft durch. Nur sein Center-Konkurrent David Kravish (20 Punkte) konnte da mithalten. Trotzdem führte der deutsche Meister nach den ersten zwanzig Minuten wieder mit zehn Punkten. Leicht machte es ihm Bamberg allerdings nicht.

Eine 12:0-Serie Alba Berlins entscheidet das Spiel

Und als die Gäste plötzlich begannen, ihre Dreier zu verwandeln und eine eine Serie von 12:0 Punkten schafften, es nur noch 54:52 stand, war das Geschehen wieder völlig offen. „Wir haben es nicht geschafft, 40 Minuten kontinuierlich gut zu spielen. Es war heute mehr ein Arbeitssieg“, sagte Louis Olinde, zuletzt vier Jahre Bamberger und jetzt in Berlin. „Aber wir sind ruhig geblieben“, ergänzte sein Kollege Jonas Mattisseck. Und so machte Alba aus einem 62:62 bis zur 38. Minute ein 74:62 – die Entscheidung. Besonders Peyton Siva (22 Punkte) ragte in der zweiten Hälfte heraus.

Am Dienstag (19 Uhr, Magentasport) wartet bei Roter Stern Belgrad bereits die nächste große Herausforderung.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.