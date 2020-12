Alba sammelt digital Spenden für Kinderkrebsstation

Berlin. Wenn alles so wäre wie in den vergangenen 22 Jahren, dann hätten die Besucher von Alba Berlin in diesen Tagen bei den Euroleague- und Bundesligaspielen ihres Klubs in der Mercedes-Benz Arena wieder für die krebskranken Kinder des Virchow Klinikums spenden können. Üblicherweise standen dort Christbäume mit Anhängern im Wert von fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig Euro, auf denen waren die Weihnachtswünsche der Kinder zu lesen. Und üblicherweise besuchten die Spieler und Trainer des deutschen Basketball-Meisters die kleinen Patienten und deren Familien kurz vor dem Fest, sangen Weihnachtslieder mit ihnen und überreichten natürlich auch die Geschenke.

Doch Corona hat auch diese Tradition verändert. Deshalb fand Alba einen anderen Weg. Nun führt der sozial sehr engagierte Verein seine Charity-Aktion im digitalen Raum durch. Über die Online-Plattform betterplace.me kann für die Kinder gespendet werden, und zwar unter https://www.betterplace.me/albaberlin. Die Aktion hat bereits begonnen und läuft bis Ende Dezember. Von den Spenden werden dann wie gewohnt Weihnachtsgeschenke für die Kinderkrebsstation gekauft. Der Spendenüberschuss geht wie jedes Jahr an „Kinderleben e.V.“, der die Station im Berliner Virchowklinikum betreut.

