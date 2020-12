Alba ist zu müde: 71:78 in Ludwigsburg

Berlin. Es war nur eine Frage der Zeit, wann das passieren würde: Zwei Tage nach dem mühsam erkämpften 71:69 in Bayreuth verlor Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga 71:78 (34:31) bei den Riesen Ludwigsburg. Für den deutschen Meister war es das vierte Auswärtsspiel innerhalb einer Woche. Zuvor hatte Alba national noch keine Partie verloren.

Doch gegen die hochmotivierten Schwaben, die sie am Ende der vergangenen Saison im Meisterschaftsfinale noch klar bezwungen hatten, waren die Berliner mit ihren Kräften am Ende. Und die Riesen hatten in Elias Harris (23 Punkte) unter dem Korb sowie mit dem Scharfschützen Jordan Hulls (20) die besten Spieler in ihren Reihen. Beste Berliner waren Peyton Siva (13 Punkte) und Niels Giffey (12).