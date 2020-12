Peyton Siva (l.) gehört zu den Anführern von Alba Berlin. Auf die Führungsspieler kommt es in Bayreuth jetzt besonders an.

Alba Berlin Alba Berlin will in Bayreuth nicht zu Valencia werden

Berlin. Der Trainer fand wie so oft die richtigen Worte, das kleine Basketball-Wunder zu erklären, den 100:92-Triumph von Alba Berlin in Valencia am Donnerstag. „Solche Spiele kommen manchmal vor, wenn ein Team zuvor einen großen Sieg errungen hat, wie Valencia das in Barcelona gemacht hat“, analysierte also Aito Garcia Reneses, „wir hatten heute keinen großen Druck zu gewinnen, das hat uns geholfen.“ Und die Gastgeber konnten das Problem nicht lösen, ihren Konzentrationspegel auf hundert Prozent umzuschalten.