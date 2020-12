Berlin. Auf Alba Berlin kann man sich wirklich nicht verlassen. Das weiß jetzt auch Valencia Basket. Seitdem die stolzen Spanier am Donnerstagabend eine nicht mal im Albtraum für möglich gehaltene 92:100 (50:51)-Niederlage hinnehmen mussten.

Noch nie zuvor haben sie ein Pflichtspiel daheim gegen eine deutsche Basketball-Mannschaft verloren. Schon gar nicht gegen Alba. Sechs Mal waren die Berliner dort angetreten, hatten immer Prügel bezogen. Sehr bittere Erlebnisse waren dabei, besonders die beiden klar verlorenen Eurocup-Endspiele 2019 taten sehr weh. Und hatte Valencia nicht gerade das Top-Duell der spanischen Liga in Barcelona gewonnen? Und hatte nicht zur selben Zeit der deutsche Meister eine deftige Pleite in Mailand kassiert?

Alba Berlin litt stark unter Corona und hat viele Verletzte

Und hat nicht die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses mit am heftigsten unter der Corona-Pandemie gelitten von allen Teams in der Euroleague und sich immer noch nicht richtig davon erholt und einspielen können? Und hat sie nicht gerade die Verletzungen solcher Leistungsträger wie Marcus Eriksson, Simone Fontecchio und Ben Lammers zu verkraften? Und hätte sie nicht in Mailand beim Werfen sogar Scheunentore verfehlt? Wer schüttelt all diese Dinge ab?

Highlights Alba Berlin in Valencia

Ganz offenbar Alba Berlin. So war es schon Mitte Oktober bei ZSKA Moskau, wo nach drei vorangegangenen Niederlagen niemand mit einem Sieg gerechnet hatte. Es zeichnet die Mannschaft aus, dass sie oft am stärksten auftritt, wenn alles gegen sie zu sprechen scheint. Sicher hat den Berlinern diesmal ein wenig in die Karten gespielt, dass Valencia nach dem Triumph in Barcelona auf einer kleinen Wolke unterwegs war. Zumal die Probleme Albas ja auch in Spanien bekannt sind. Und wenn man gegen ein Team immer gewonnen hat – das kann schon zu Überheblichkeit führen.

Alba Berlin spielte in Valencia Alba-Basketball

Doch diese Phase war eigentlich zur Pause abgeschlossen. Danach wehrte sich Valencia mehr. Und dieses Team hat jede Menge Qualität, Erfahrung und Tiefe. Trotzdem blieb Alba seiner Linie, seinem mutigen Spiel treu, spielte den favorisierten Kontrahenten ersatzgeschwächt mit einer verblüffenden Mentalität und Selbstverständlichkeit vor. Alba-Basketball, schön anzusehen. Wobei alle Spieler ihren Beitrag leisteten, von Luke Sikma und Jayson Granger über Jonas Mattisseck bis zu Kresimir Nikic. Jeder hatte Anteil am Sieg.

Es stand an dieser Stelle schon: Alba spielt in Europas höchster Liga, weil Alba dort hingehört. Nicht von ungefähr. Und Alba ist besser als vergangene Saison . Der Sieg in Valencia ist ein guter Beleg für beides. Jetzt müssen nur die Kräfte noch eine Weile reichen, bis sich die Verletzten einer nach dem anderen zurückmelden. Damit es weiter solche Überraschungen zu feiern gibt.

