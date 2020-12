Alba Berlin versinkt in Verletzungen

Berlin. Der Sportdirektor des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin redet nicht um den heißen Brei herum. „Es ist ein totaler Albtraum“, sagt Himar Ojeda. Dabei geht es dem Spanier weniger um die klare 55:75-Niederlage am Dienstagabend bei Armani Mailand. Er hat andere Bilder im Kopf: Center Ben Lammers, der im dritten Viertel der Partie umknickte und nicht weiterspielen konnte. Spielmacher Jayson Granger, der irgendwann zu hinken begann, sich aber über die Runden quälte. Ganz zu schweigen von den in Berlin gebliebenen Marcus Eriksson, Simone Fontecchio und Lorenz Brenneke, die allesamt mit Sprunggelenkverletzungen wochenlang ausfallen.

Alba Berlin verkraftet die Ausfälle nicht

„Bei Ben sah es nicht so schlimm aus“, versucht sich Ojeda Mut zu machen, zieht seinen Optimismus aber gleich darauf selbst zurück: „Das war bei Simone auch so. Sah auch erst nicht schlimm aus.“ Dann blieb der Italiener doch zu Hause. Womit Alba in Mailand erstmals die beiden in dieser Saison besten Schützen fehlten, Eriksson und Fontecchio. Das Team verkraftete diese Schwächung nicht. Peyton Siva, Niels Giffey, Granger, sonst immer für Distanztreffer gut, blieben unter ihren Möglichkeiten. Wie fast die gesamte Mannschaft. 22 Punkte bis zur Halbzeit, eine Dreierquote von 20 Prozent, die Negativserie von 13:11 zum 13:27 – so ist in der Euroleague kein Blumentopf zu gewinnen.

Dabei sah es nach überstandener Corona-Welle im Team gut aus. Das jüngste 100:80 gegen Khimki Moskau war vielversprechend. Doch was nun, Alba? An diesem Donnerstag (21 Uhr, Magentasport) wartet in Valencia die nächste, sehr schwere Aufgabe. Am Sonntag sind die Berliner in Bayreuth am Start, am Dienstag darauf in Ludwigsburg, zwei Tage später ist Fenerbahce Istanbul zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Man darf gespannt sein, welche Alba-Profis dann noch spielfähig sein werden. Die Verletzungen sind ja kein reiner Zufall. „Es ist natürlich auch Pech dabei“, sagt Ojeda, „dazu kommt das ständige Reisen, dass wir nicht trainieren und uns nicht erholen können, sondern ein Spiel nach dem nächsten haben. Unsere aktuelle Lage ist auch die Konsequenz von all dem.“

Auch er fehlt Alba Berlin wegen einer Sprunggelenkverletzung: Marcus Eriksson.

Foto: Andreas Gora / dpa

Neue Spieler will Alba Berlin vorerst nicht holen

Hoffnungen, dass der Verein reagieren könnte, indem er in seiner Not neue Profis verpflichtet, schiebt der Manager einen Riegel vor. Ja, man wolle konkurrenzfähig sein, immer im höchsten Wettbewerb antreten. „Aber Spieler zu holen, bringt jetzt nichts.“ Es sei keine Zeit zur Integration, das Alba-Spielsystem kennenzulernen – weil es ja kein Training gibt. „Das dauert alles viel zu lange!“ Abgesehen davon, dass in der durch Corona auch finanziell belastenden Situation gerade keine großen Einkäufe möglich sind – bis sie sich eingelebt hätten, wären möglicherweise die momentan verletzten Spieler schon einsatzfähig.

Bliebe eine Anleihe beim Kooperationspartner, dem Drittligisten Lok Bernau. Ojeda findet, vorgesehene Zukunftskandidaten wie Nolan Adekunle, Evans Rapieque (beide 18) oder Christoph Tilly (17) müssten in ihrer Entwicklung erst noch einen Schritt machen, ehe sie bei Alba eingesetzt werden könnten. „Eventuell werden wir es mit einem versuchen“, sagt er. Allerdings behindert auch hier Corona ein flexibles Reagieren: Die Spieler müssten zwei negative Tests vorlegen und drei Tage Wartezeit einplanen.

Freude auf Wiedersehen mit Martin Hermannsson ist getrübt

So wird es in Valencia ein Wiedersehen mit Martin Hermannsson unter sehr erschwerten Bedingungen geben. Der Isländer wurde mit Alba Meister und Pokalsieger, trägt jetzt jedoch das orangefarbene Trikot von Valencia Basket. Zur gleichen Zeit, als Alba in Mailand dezimiert chancenlos war, gewann Valencia 100:90 beim FC Barcelona. In Bestbesetzung. Das klingt ganz nach einem weiteren Albtraum.

