Alba Berlin braucht dringend Verstärkung

Alba Berlin war gerade so schön in Schwung gekommen. Nun machen Verletzungen von Fontecchio und Lammers alles wieder zunichte.

Berlin. Selten hat man Aito Garcia Reneses so grummelig an der Seitenlinie auf und ab gehen sehen wie am Dienstagabend im Mediolanum Forum von Mailand. Der Trainer von Alba Berlin ärgerte sich ganz offensichtlich über das Spiel seiner Mannschaft bei der 55:75-Pleite in der Basketball-Euroleague. Die vielen Ballverluste, die miserablen Wurfquoten, das mangelhafte Zusammenspiel, nichts, was der Spanier nach einer relativ langen Trainingsphase mit nur einem Spiel innerhalb einer Woche sehen wollte. Aber fast genauso dürfte den Spanier die Gesamtsituation seines Teams verstimmt haben.