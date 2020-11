Basketballer reisen zur EM-Qualifikation nach Frankreich

Pau. Zu seinen nächsten EM-Qualifikationsspielen reist die deutschen Basketball-Nationalmannschaft in eine sogenannte Blase in Frankreich.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in Pau zunächst am Freitag (21.00 Uhr/Magentasport) auf Montenegro. Am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) ist Gastgeber Frankreich der Gegner. Vor dem Abflug nach Frankreich mussten alle Spieler und Begleiter einen Coronatest absolvieren, damit können alle Delegationsmitglieder - wie vom Weltverband Fiba gefordert - beim Eintritt in die "Bubble" zwei negative Tests aus den vergangenen fünf Tagen vorweisen. Während der Zeit in Pau soll noch weitere zweimal komplett getestet werden.

Das zwölfköpfige Team wird angeführt vom 146maligen Nationalspieler Robin Benzing, der für Saragossa in der spanischen Liga spielt. Noch keine Länderspiele absolviert haben Kenneth Ogbe von Brose Bamberg, Len Adam Schoormann aus Frankfurt und Lukas Meisner aus Braunschweig.

Ziel in der Qualifikation ist die EM vom 1. bis 18. September 2022 in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. Die deutsche Mannschaft ist ebenso wie die anderen Ausrichter bereits qualifiziert, spielt aber dennoch in der Qualifikation mit. Nach zwei Spieltagen nimmt Deutschland mit einem Sieg (über Frankreich) und einer Niederlage (gegen Großbritannien) punktgleich mit den anderen drei Teams aufgrund des besseren Korbverhältnisses die Spitzenposition in der Tabelle ein.

