Warum Niels Giffey sich bei Alba Berlin so wohl fühlt

Berlin. Als Marco Baldi am vergangenen Sonntag bei der Partie Alba Berlins gegen Bonn zuschaute, sah er einen Spieler, der ihn sehr stark an jemand erinnerte. An jemand, den der Alba-Manager vor elf, zwölf Jahren häufiger gesehen hatte, damals im Nachwuchsteam seines Vereins. Der schien irgendwie überall zu sein, beim Schuss, beim Rebound, beim Schnellangriff, in der Verteidigung. Der Name des Teenagers von damals: Niels Giffey. Der Name des Profis vom vergangenen Sonntag: Niels Giffey.

Der 29-Jährige teilt diese Beobachtung. Und sieht als eine der Ursachen die Arbeit seines Trainers Aito Garcia Reneses. „Aito hat mir geholfen, wieder freier zu spielen“, sagt Giffey. Diese Freiheit ist zugleich der Grund, warum der gebürtige Berliner gerade derart überzeugende Leistungen zeigt. An diesem Donnerstag (20 Uhr, Magentasport) wird seine Mannschaft ihn wieder so brauchen: im Basketball-Euroleague-Duell mit Khimki Moskau. Auch die Russen waren von Corona gebeutelt, wie Alba, stehen ebenso weit hinten in der Tabelle, wie Alba. Beide Teams wollen weg von dort. Niels Giffey hat bei Alba Berlin unter Aito den nächsten Schritt gemacht Giffey fühlt sich bereit. Er ist topfit und nach der Covid-19-Pause seines Teams hungrig auf Spiele. „Spiele gefallen mir immer besser als zu trainieren“, sagt er lachend. Obwohl er weiß, wie wichtig die drei Tage zwischen Bonn und Moskau waren: „Es ist für unsere neuen Jungs gut, Aitos Philosophie im Detail kennenzulernen.“ Die Kleinigkeiten, die er im vierten Jahr unter dem Spanier längst verinnerlicht hat. Unter dem er noch einmal einen großen Schritt in seiner Karriere gemacht hat. 2010 war er von der Alba-Jugend aufs College nach Connecticut gewechselt. Sein damaliger Trainer Luka Pavicevic hatte dem 18-Jährigen eröffnet, er werde viel mit ihm arbeiten, ihn jedoch nicht spielen lassen. Da fiel die Entscheidung für Amerika nicht schwer. Giffey kehrte zurück mit zwei College-Titeln und seiner heutigen Frau Erin. An der Uni war er vor allem als Distanzschütze und Verteidiger gefragt. Wieder in Berlin, lernte er bei Trainer Sasa Obradovic „Härte, Arbeitseinstellung und dass man manche Spiele nur noch durch Wille gewinnen kann“. Die spielerische Leichtigkeit ist bei Giffey wieder da Die spielerische Leichtigkeit, die ihn einst auszeichnete, war irgendwo zwischen Pavicevic und Aito auf der Strecke geblieben. Jetzt ist sie wieder da, dazu eine neue Stärke, das sogenannte Low-Post-Spiel, frei übersetzt das Eins-gegen eins in Korbnähe. „Das hat Aito bei mir entwickelt“, sagt Giffey, „es hat eine Weile gedauert, bis es bei mir klick gemacht hat, aber jetzt spiele ich das gern.“ Und erfolgreich. Außerdem imponiert ihm die defensive Strategie seines Coaches: Aggressiv soll Alba schon verteidigen, aber nicht nur physisch, sondern klug die Passwege durchschauen, mehr mit Schnelligkeit reagieren als mit Härte. Müsste aber so ein guter Mann nicht in der Startformation stehen? Einer, der in der Bundesliga in dieser Saison im Schnitt elf Punkte und sechs Rebounds sammelt, der gegen Bonn sogar ein „Double-Double“ produzierte, 17 Punkte und zehn Rebounds? Der in der Euroleague 8,5 Punkte im Schnitt macht, dem Gegner durch kluge Verteidigung Bälle abluchst, deren Würfe blockt, seinen Mitspielern Korbvorlagen gibt? „Nein“, weist der 73-malige Nationalspieler das zurück, „meine aktuelle Rolle ist genau das, warum ich in diesem Team so gut funktioniere. Ich komme von der Bank, kann auf verschiedenen Positionen spielen und bin damit total zufrieden.“ Sechs Berliner stehen im Team von Alba Nichts anderes strahlt er aus. Giffey spielt seine siebte Saison in Folge bei Alba, ist mit der Mannschaft Meister und Pokalsieger geworden, ist ihr Kapitän. Er prägt sie inzwischen und steht für die Philosophie des Vereins. Sechs Berliner sind aktuell im Team. „Das ist schon besonders“, sagt er, „das macht mir einen Riesenspaß mit den Jungs, ich fühle mich total wohl.“ Vielleicht so wohl, dass Baldi sich noch länger über ihn freuen kann. Den Niels Giffey von damals. Und den Niels Giffey von heute. Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.