Alba Berlin gewinnt mit letzter Kraft

Zweiter Sieg im zweiten Bundesligaspiel: Alba Berlin gewinnt in Oldenburg 89:86, obwohl am Ende die Kräfte ausgehen.

Berlin. Ein bisschen war es wie drei Tage zuvor im Euroleague-Spiel bei Olympiakos Piräus: Dem Basketballteam von Alba Berlin gelang auch bei den EWE Baskets Oldenburg eine sehr gute erste Halbzeit, doch je länger die Partie dauerte, desto mehr schwanden Kraft und Konzentration. Der entscheidende Unterschied war jedoch: Diesmal brachte die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses den Sieg heim. 89:86 (55:38) endete die Neuauflage des Pokal-Finales der vergangenen Saison.

Alba Berlins Eriksson trifft anfangs bei fast jedem Wurf

„Wir sind am Ende ein wenig ins Straucheln gekommen“, sagte der Schwede Marcus Eriksson, „aber wir haben einen Weg gefunden, uns zu befreien.“ Der 26-Jährige hatte mit seinen 19 Punkten den größten Anteil aller Spieler am Endergebnis. Und die Art und Weise, wie er sie sammelte, war atemberaubend. In der ersten Hälfte, besonders im ersten Viertel verwandelte Eriksson seine Würfe mit traumwandlerischer Sicherheit. Nicht viel anders sah es aus bei Simone Fontecchio (16) und Jayson Granger (14).

Oldenburg war geschockt, lag schon nach zehn Minuten mit 19:33 hinten. Wenig später hieß es sogar 41:21 und 50:30 für Alba. Sogar kurz vor Ende des dritten Viertels lagen die Berliner noch mit 74:56 vorn. Ein 10:0-Lauf Oldenburgs brachte jedoch wieder Spannung ins Geschehen. Die anfangs etwas schlafmützig wirkenden Norddeutschen kämpften nun verbissen, verteidigten robust. Alba traf längst nicht mehr so gut, selbst an der Freiwurflinie wurde Punkt um Punkt verschenkt. 65 Sekunden vor Schluss stand es 84:84.

Oldenburg schafft nicht, gegen Alba in Führung zu gehen

Doch dann zeigte sich der Unterschied zwischen den Baskets und einem Euroleague-Team. Alba blieb trotz Fehlern ruhig, Oldenburg wurde fahrig und hatte offenbar all seine Energie in der Aufholjagd gelassen, schaffte es nie, in Führung zu gehen. Johannes Thiemann und Fontecchio sowie mit einem verwandelten Freiwurf Maodo Lo sammelten die entscheidenden Punkte. Sebastian Herrera (14 Punkte) vom unterlegenen Team haderte: „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Das hat uns den Sieg gekostet.“

