Alba Berlins wilde Reise geht weiter in Oldenburg

Berlin. Aito Garcia Reneses ist durchaus ein humorvoller Mensch. Der Trainer von Alba Berlin lässt zwar so gut wie keine Gelegenheit aus, um auf die Probleme hinzuweisen, die Verletzungen und enge Spielpläne für ihn mit sich bringen: Es fehlen dem Spanier einfach die Gelegenheiten, seine Spieler individuell und als Mannschaft voranzubringen. Und so wird der 73-Jährige auch in der jüngsten Mitteilung des deutschen Basketball-Meisters damit zitiert, dass die aktuelle Phase für ihn und sein Team schwierig sei. Um halb resigniert, halb scherzhaft hinzuzufügen: „Der Blick auf den Spielplan zeigt, dass wir das jetzt häufiger haben werden. Wir müssen uns also darauf einstellen.“

So kann man das sagen, wahrscheinlich geht es ohne diesen Pragmatismus gar nicht. Am Donnerstagabend war die 71:75-Niederlage in Piräus das vierte Spiel in acht Tagen. Am Sonntag (18 Uhr, Magentasport) ist die Partie in Oldenburg der Start einer weiteren Serie in gleicher Schlagzahl. Mittwoch Villeurbanne, Freitag St. Petersburg, Sonntag Bonn: Zum Glück sind dies drei Heimspiele. Im Weihnachtsmonat Dezember folgen dann zwölf Spiele, acht davon auswärts. Gute Reise, Alba!

Alba Berlin hofft auf die Rückkehr von Siva und Olinde

Bei diesem Ritt kreuz und quer durch Europa bleibt kaum Zeit, nach links oder rechts zu schauen. Die große Hoffnung ist, dass Louis Olinde (Leistenprobleme) und Peyton Siva (Corona-Infektion) bald zurück zum spielenden Personal stoßen und sich nicht weitere Kollegen verletzen. Garcia Reneses verteilt die Belastung der Spieler, so gut es geht. Nur Marcus Eriksson (31:30) und Simone Fontecchio (26:43) waren in Piräus länger als 25 Minuten auf dem Parkett. Ihre Trefferquote deutete an, dass sie auch einmal wieder mehr Pausen bräuchten.

In Oldenburg wartet nun ein Kontrahent, der sich eine Woche ausruhen konnte, nachdem er in Braunschweig 111:83 gewonnen hatte. Und der genügend Motivation hat, Alba zu schlagen nach den Niederlagen im Pokalfinale und im Meisterschafts-Halbfinale der vergangenen Saison. Oder, um mit den Worten des Alba-Trainers zu enden: „Unsere neuen Spieler werden eventuell von Oldenburgs großem Potenzial überrascht sein.“

