Euroleague: Alba Berlin spielt da, wo Alba Berlin hingehört

Berlin. Alba Berlin hat in den vergangenen Wochen einige herbe Rückschläge verkraften müssen. Kaum war die neuformierte Mannschaft halbwegs in ihren Rhythmus gekommen, brachte Corona die fragile Teamchemie schon wieder durcheinander. Spiele mussten verlegt werden, der ohnehin enge Terminkalender wurde noch enger. Die Niederlage mit fast 40 Punkten Differenz gegen Barcelona im ersten Spiel danach war auch kein Freudenspender. Doch dann kamen der Auftaktsieg in der Bundesliga gegen Frankfurt, der wichtige Pokalerfolg in Bonn und eine gute Nachricht aus der Euroleague. Eine sehr gute Nachricht.

Für Alba Berlin erfüllt sich eine große Sehnsucht

Geschäftsführer Marco Baldi und Sportdirektor Himar Ojeda, sonst sehr zurückhaltend mit der Analyse von Wasserstandsmeldungen, kommentierten geradezu euphorisch die Idee, die in der Zentrale der Königsklasse in Barcelona entwickelt ist: jetzt Gespräche mit Alba zu führen über eine Startberechtigung für die kommenden beiden Spielzeiten. Eine sogenannte Wildcard bis zum Ende der Saison 2022/23. Dazu kommt die Aussicht, im Anschluss eine feste Lizenz zu bekommen, das, wonach sich Alba schon seit 25 Jahren sehnt.

Highlights Piräus gegen Alba

Nun deutet viel darauf hin, dass die Sehnsucht sich endlich erfüllt. Alba wird auf Dauer dort mitmachen dürfen, wo Alba hingehört – in der stärksten Liga Europas. Als eine der am besten organisierten und am tiefsten verwurzelten Basketball-Organisationen des Kontinents hat sie das ohnehin verdient. Dass die Berliner aber auch sportlich mithalten können, haben sie bereits in der vergangenen Saison bewiesen. Die knappe Niederlage am Donnerstag in Piräus belegte dies ebenfalls, noch mehr der sensationelle Sieg bei ZSKA Moskau unmittelbar vor der Corona-Infektion der halben Mannschaft.

Junge Spieler werden weiter gern zu Alba Berlin kommen

Natürlich ist die Euroleague strapaziös, mit 34 zusätzlichen Spielen ohne Play-off. Der Klub lädt sich etwas auf. Und mit ihrem Etat von knapp 15 Millionen Euro zählen die Berliner eher zu den kleineren Fischen in der Bel etage. Aber wer heute gegen ZSKA Moskau spielen kann, der möchte morgen nicht mehr so gern gegen Unics Kasan antreten. Nach Madrid und Barcelona reisen die Profis auch lieber als nach Andorra. Obwohl das Gewinnen dort viel schwerer ist.

Für den Verein bedeutet die Wildcard Planungssicherheit. Er kann gegenüber seinen Sponsoren mit dem Startrecht in der ersten und nicht nur in der zweiten Liga auftrumpfen, dem Eurocup. Bei solch vielversprechenden Talenten wie zuletzt Martin Hermannsson und Rokas Giedraitis oder jetzt Ben Lammers, Louis Olinde und Simone Fontecchio hat er weiterhin ein gewichtiges Argument, für den Wechsel nach Berlin auf höher dotierte Verträge zu verzichten. Die Alba-Währung bleibt für die nächsten Jahre viel Einsatzzeit in der Euroleague.

Wenn diese lähmende Corona-Situation irgendwann endet und der deutsche Basketball-Meister sie gut übersteht, ist Alba Berlin für die Zukunft bestens aufgestellt. Besser denn je.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.