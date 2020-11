Alba Berlin wahrt seine Pokalchance

Berlin. Es gibt vermehrt gute Nachrichten von Alba Berlin. Am Montag wurde bekannt, dass der Adventskalender des deutschen Basketball-Meisters ab sofort wieder im Fanshop erhältlich ist. Am Dienstagnachmittag sickerten Gerüchte aus der Euroleague-Zentrale in Barcelona durch, dass die Berliner sehr gute Aussichten haben, im nächsten Sommer eine Wildcard für die folgenden zwei Spielzeiten in der europäischen Königsklasse zu erhalten.

Und auch im sportlichen Kerngeschäft findet die Mannschaft von Alba Berlin immer besser in ihren Rhythmus. Sie gewann das zunächst wegen sechs Corona-Fällen im Alba-Team verlegte Pokalspiel bei den Telekom Baskets Bonn in der Neuansetzung mit 90:82 (39:40) und darf auf eine erfolgreiche Cupverteidigung hoffen. Zunächst müssen aber noch die Löwen Braunschweig und die Baskets Oldenburg bezwungen werden; für diese Spiele gibt es noch gar keine Termine. Auch nicht für das Top Four in München, für das sich die Berliner durch den Erfolg gegen Bonn noch qualifizieren können.

Die Statistik sprach deutlich für Alba Berlin

Es schien rein statistisch betrachtet keine allzu schwere Aufgabe zu sein, die vor der Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses stand. 13 der 14 vorangegangenen Partie gegen die Baskets aus der alten Hauptstadt hatte Alba gewonnen. Doch was sind schon Statistiken in dieser von Corona geprägten Zeit. Und was bedeuten sie, wenn Bonn mit einem fast komplett veränderten Team im Vergleich zur Vorsaison aufläuft und auch die Berliner mit einigen neuen Profis auflaufen.

Einer von denen, Maodo Lo, zeigte seine bisher beste Leistung im neuen Dress mit den zehn Sternchen an den Seiten – für jeden der bisherigen Berliner Pokalsiege einen. „Es war schwierig für uns, do or die, wir mussten gewinnen“, sagte der 27-Jährige, „und dann ist Bonn kurz vor Schluss auch noch in Führung gegangen, aber wir haben den Fokus behalten, um das Spiel noch mal zu drehen.“

Alba war sehr gut gestartet, hatte in der vierten Minute 12:2 geführt, doch das Bild wandelte sich schnell. 19:2 Punkte aus Baskets-Sicht später lagen die Gastgeber 21:14 vorn. Fast jeder Wurf war ein Treffer, bei Alba klappte kaum noch etwas. Dann begann der Titelverteidiger besser und variabel zu verteidigen. Bonn verlor seinen Spielfaden. Alba um seine Besten Lo, Ben Lammers (je 16 Punkte) und Simone Fontecchio (14), allesamt Zugänge, wurde immer sicherer und übernahm kurz nach der Pause durch neun Lammers-Punkte die Führung (50:42).

Alba Berlin bleibt in der Schlussphase überraschend kühl

Berlin schien jetzt die Kontrolle über das Geschehen zu haben und hatte sie auch – bis die Bonner Kunstschützen Deividas Gailius (20), Josh Hagins (17) und Strahinja Micovic (16) sich wieder einschossen. Als Hagins zum 74:71 traf (37. Minute), sah es nicht gut aus für Alba. Die Mannschaft blieb dennoch erstaunlich ruhig. Bonn verlor seine Center Leon Kratzer und James Thompson wegen fünf Fouls. „Wir haben es geschafft, immer im Spiel und ruhig zu bleiben“, lobte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda seine Mannschaft, die im Schlussspurt dann doch klar gewann.

Er freute sich über die intakten Chancen im Pokal, doch auch über die guten Aussichten, neben Bayern München einen festen Platz in der Euroleague zu bekommen. „Das ist riesig für uns“, sagte der Spanier, „und auch für die Bundesliga. Sie verdient das. Der deutsche Basketball verdient das.“

